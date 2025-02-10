Предпринимателей Улан-Удэ призывают украсить город к Белому месяцу

Столицу Бурятии начали украшать к Сагаалгану, который станет началом Года Змеи. Нынче Сагаалган будем отмечать 1 марта. Мэрия планирует установить на улицах и площадях 15 щитов с поздравлениями на русском и бурятском языках. На путепроводах разместят праздничные растяжки в честь Белого месяца и т. д.

Наступление Нового года по лунному календарю является в стране менее масштабным праздником, чем обычный Новый год. Как известно, в Улан-Удэ введено правило, согласно которому предприниматели обязаны к концу года украсить свою бизнес-точку в новогоднем стиле. Для проверки соблюдения этого требования даже проводили рейды.

По Белому месяцу такого жесткого требования по украшению нет, но не исключено, что муниципалитет его введет.

Муниципалитет разработал свои эскизные предложения по стилистике оформления к Белому месяцу. Можно использовать фотозоны, флаговые композиции, настенные панно, плакаты и т. д.

- Некоторые предприятия уже начали оформление. Например, на фасаде ООО «Наран» размещен банер. Он был сделан без всяких требований или просьб. Мы такие шаги одобряем. Считаем, что создание праздничной атмосферы - это наше общее дело. Украшение к празднику - это отношение к жителям, к своим посетителям, покупателям. Предлагаем всем заинтересованным сторонам всегда в этом участвовать, активнее включаться в эту работу. Прежде всего, бизнес-сообществу, - отмечают в комитете по градостроительству мэрии Улан-Удэ.

Дизайн праздничного оформления, которое появится на стене здания предприятия, на торговом павильоне и других местах, предприниматели сегодня не обязаны согласовывать с властями. Можно написать поздравление хоть по-испански, хоть по-английски.

Это выглядит несколько странно. Если мы говорим о народном празднике Белого месяца, который отмечается в Улан-Удэ, а не в Чикаго, то было бы логично официально предписать всем использовать в публичных местах (а, к примеру, магазин - это публичное место) исключительно русский и бурятский языки. Ведь эти языки - государственные языки республики Бурятия. Можно допустить к использованию в поздравлениях языки других народов России, если это будет необходимым.

Но в настоящий момент в городе будет законно написать «Happy White Month».

В то же время в улан-удэнском муниципалитете говорят о том, что в последующем на вопрос какие языки разрешается применять в публичных поздравлениях, могут рассмотреть. «Если появится прецедент, то мы, конечно, вынуждены будем реагировать», - обещают в мэрии.

Фото: Номер один