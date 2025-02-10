Два дня жителям Улан-Удэ придется провести без света

Канун Дня всех влюбленных и в сам праздник – 13 и 14 февраля – жителям Советского района в Улан-Удэ придется провести без электричества. Об очередных плановых отключениях рассказали в местной районной администрации.

13 февраля под отключение попадают жители ул. Панфилова 1-164, ул. Центральная 12, ул. Ольхонская 1-29 и ул. Баргузинская 1-19. Света не будет с 10:00 до 16:00.

с 10:00 до 17:00 отключат электроэнергию по улицам Заречная, Новосибирская, Кемеровская и Грачевский переулок.

14 февраля с 10:00 до 16:00 – ул. Школьная 1-29 и ул. Дивизионная, 2-й участок, 93.

Фото: loon.site