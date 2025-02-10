Общество 10.02.2025 в 14:23

В Улан-Удэ мост спрятали за забором

Теперь сооружение должно стать недоступным для детей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мост спрятали за забором
Фото: мэрия Улан-Удэ
Власти Улан-Удэ закрыли высоким забором доступ на старый мост через Селенгу. По этому опасному сооружению ранее не раз гуляли дети и подростки.

«Старый Селенгинский мост в 2020 году был признан аварийным. Проход по нему несёт вероятность обрушения бетонных конструкций, которые не соответствуют требованиям безопасности. Поэтому было принято решение установить глухое ограждение, которое полностью ограничит доступ на мост», - сообщили в Комбинате по благоустройству.
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