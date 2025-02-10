В Улан-Удэ началась полицейская операция «Осторожно, мошенники!»

Всю неделю в столице республики будет проходить оперативно-профилактическая операция, направленная на противодействие IT-преступлениям. К сожалению, жители города продолжают попадаться на уловки преступников.За прошлый год улан-удэнская полиция зарегистрировала 1722 мошенничества, 620 краж с банковских карт горожан и более тысячи взломов аккаунтов на портале Госуслуг. Первый вид преступлений, благодаря разъяснительной кампании, снизился в городе на 6%, второй на 36%. Но число взломов Госуслуг выросло на 260%.Во взаимодействии с банками полиции удалось предотвратить потерю улан-удэнцами 66 млн рублей. В 2024 году профработой охватили 216 тыс. человек.В рамках текущей профилактической операции сотрудники полиции резко увеличат количество встреч с гражданами. С обычных 20 встреч и разъяснительных бесед в день показатель вырастет до 150 в день. Они пройдут в учреждениях, на заводах, в магазинах и т. д.Способов обмана много. Но, если говорить о Госуслугах, то мошенники звонят намеченной жертве и представляются работниками предприятий ЖКХ, сотового оператора, Госуслуг, учреждений здравоохранения, сотрудниками МВД, ФСБ и других организаций. Их цель - запугать, вызвать у человека панику, заставить действовать необдуманно и быстро, установив жесткие рамки по времени, и выманив под различными предлогами у человека смс-код, попасть на его страницу на Госуслугах.Опасность также представляет рассылка на смартфоны вирусных программ.Приходит сообщение – «посмотри на фото» или «это ты на фото?». Но когда человек нажимает, чтобы посмотреть, на самом деле происходит скрытая загрузка вредоносной программы. Она собирает все данные, пароли и др. Происходит утечка информации в адрес злоумышленников. От этого способа в какой-то мере может помочь хорошая антивирусная программа, но на смартфонах ее имеют не все.Полиция также предупреждает, что нельзя по просьбе звонящего включать в мессенджере функцию демонстрации экрана.Статистика по Улан-Удэ говорит, что половина IT-жертв мошенников - неработающие граждане. А среди них половина - это пенсионеры. То есть четверть жертв киберпреступников - пенсионеры. С последними полицейские тоже работают с помощью Почты России, домовых чатов, ТСЖ, Социального фонда, но пожилые все равно попадаются в сети киберпреступников.Правоохранители призывают всех предпринимателей, руководителей учреждений и организаций, которые хотят организовать в трудовом коллективе профилактическую беседу о преступлениях в информационной сфере, подать заявку, согласовать время, по телефону в Улан-Удэ 29-56-39.Они также поясняют, что с 1 марта на Госуслугах появится новая функция - самозапрет на оформление кредита. Его будет легко установить. Когда станет необходимо, самозапрет можно будет, разумеется, отменить. Отмена произойдет через сутки после ее инициации, но за сутки есть надежда, что человек поймет, что на него нацелились мошенники.