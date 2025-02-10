Лесники Бурятии помогают семьям участников СВО

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства помогают участникам СВО и их семьям на постоянной основе. На этот раз машину дров лесники привезли в Иволгинский район.

Дрова были заготовлены и доставлены работниками Заиграевского лесхоза.

- Мы рады помочь землякам, которые отдают долг Родине. Предоставить дрова их семьям. В сложное для нас всех время важно быть вместе, объединиться, поддерживать тех, кому это необходимо. Наши лесники не остаются в стороне и всегда готовы откликнуться на призыв о помощи, - отметил Алексей Постоялко, руководитель Заиграевского лесхоза.

Сотрудники РАЛХа активно оказывают поддержку бойцам СВО, плетут сети, собирают гуманитарную помощь, отправляют необходимую технику и автомобили на фронт своим коллегам, которые служат на передовой.

Фото: РАЛХ