Общество 10.02.2025 в 16:13

Лесники Бурятии помогают семьям участников СВО

Они привозят дрова, плетут сети, собирают гуманитарную помощь
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники Бурятии помогают семьям участников СВО

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства помогают участникам СВО и их семьям на постоянной основе. На этот раз машину дров лесники привезли в Иволгинский район. 

Дрова были заготовлены и доставлены работниками Заиграевского лесхоза.

- Мы рады помочь землякам, которые отдают долг Родине. Предоставить дрова их семьям. В сложное для нас всех время важно быть вместе, объединиться, поддерживать тех, кому это необходимо. Наши лесники не остаются в стороне и всегда готовы откликнуться на призыв о помощи, - отметил Алексей Постоялко, руководитель Заиграевского лесхоза.

Сотрудники РАЛХа активно оказывают поддержку бойцам СВО, плетут сети, собирают гуманитарную помощь, отправляют необходимую технику и автомобили на фронт своим коллегам, которые служат на передовой. 

 

Фото: РАЛХ

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