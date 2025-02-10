В Бурятии показали, как растут ледяные иглы

Этой зимой жителям Бурятии советуют обращать внимание не только на лютые холода, но и на красоту, которую творят морозы. Фотографиями чудесной изморози поделился Баргузинский природный заповедник.

- Изморозь – это не только красиво, но ещё и интересно! Похожий на иней снегообразный осадок образуется в туманную морозную погоду на тонких вытянутых предметах: ветках, деревьях, столбах, решётках и т.д. Ледяные иглы могут расти под любым углом и никогда не повторяются: каждый узор уникален! Замечайте прекрасное во время зимних прогулок, тогда это время года будет не самым холодным, а полным чудесных моментов, - уверены в «Заповедном Подлеморье».

Фото: Сергей Шитиков, «Заповедное Подлеморье»