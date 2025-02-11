Улан-Удэнский центр «Доверие» помогает участникам СВО

В Улан-Удэнском центре социального обслуживания «Доверие» рассказали о том, какую помощь оказывает учреждение участникам специальной военной операции. По словам директора центра Ольги Богатых, в данное время отделение социального обслуживания на дому организует работу участникам СВО - оказываются социально-бытовые, социально-правовые услуги.

- Социальные работники посещают дважды в неделю, при этом выполняя всю необходимую работу. Также организована работа и в рамках системы долговременного ухода с предоставлением ежедневных уходовых услуг. И в том, и в другом случае обслуживание предоставляется на бесплатной основе, - отметила Ольга Ивановна.

– Потребность в предоставлении социальных услуг для данной категории граждан существует. Наша главная задача — своевременно реагировать и помогать в решении возникающих трудностей. Мы обязаны протянуть руку помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - говорит Ольга Ивановна.

Вместе со спонсорами центр «Доверие» также организует поздравления с праздниками участников СВО, состоящих на социальном обслуживание на дому.

- Это замечательная возможность проявить доброту и заботу о тех, кто защищает наше Отечество. Наши солдаты в тяжелейших условиях отстаивают честь нашей страны, именно сейчас важно объединиться и поддержать наших защитников, которые вернулись с тяжелыми ранениями с фронта, - говорит директор центра.

По её словам, с целью выявления нуждающихся в социальном обслуживании на дому, в рамках межведомственного взаимодействия постоянно проводится информационно-разъяснительная работа со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

Сотрудники центра «Доверие» рассказывают об услугах и предлагают свою помощь, что помогает своевременно выявлять и решать проблемы адресно.

Фото: Номер один