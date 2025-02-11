В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»

Также в одном из магазинов Улан-Удэ обнаружены корма для кошек с истекшим сроком годности, а на коробках с яйцами было невозможно разобрать дату выработки.





Отметим, массовые проверки в магазинах торговой сети «Светофор» с начала года прошли во многих регионах страны. Сообщается, что помимо Бурятии нарушения нашлись еще в 12 регионах, но, возможно, это еще не окончательная цифра.





Фото: Управление Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора провели массовую проверку в магазинах торговой сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 75»). По ее итогам выявлено 40 нарушений.«В ходе проверок особое внимание уделялось соблюдению правил хранения и реализации продукции животного происхождения. В ряде магазинов в Улан-Удэ, Северобайкальске, Кяхте, Бичуре и Тарбагатае на реализации находилась упакованная замороженная мясная и рыбная продукция без маркировки, что не позволяло установить, где, кем и когда выработана указанная продукция, а также её сроки годности», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Кроме того, в Северобайкальске выявлена мясная продукция (крыло индейки и бедро цыпленка) с признаками размораживания, а также мясные котлеты с истекшим сроком годности.«При анализе компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» установлено, что часть продукции животного происхождения поступала в торговую сеть без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. Также уполномоченными лицами не осуществлялось гашение ветеринарных документов на поступившую продукцию», - отметили в Управлении Россельхознадзора.По факту выявленных нарушений представителям торговой сети объявили предостережения. Информацию о них также направили в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер.