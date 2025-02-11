Сотрудник спецслужб сломал ногу в аэропорту Улан-Удэ

Зима - час пик для травматологии. Скользкие улицы становятся причиной множества несчастных случаев. Но сегодня, видимо, из-за повышения уровня юридической грамотности людей они ищут и часто находят тех, кто по закону должен заплатить за их падение. Вот несколько историй о том, как упавшие жители поставили компании на крупные деньги.Прошлой зимой в аэропорту упал человек, который оказался не просто среднестатистическим гражданином, а только что прибывшим из одной области в европейской части страны сотрудником спецслужб.Бурятия для него оказалась регионом транзитным. Задерживаться здесь надолго мужчина никак не планировал, а рассчитывал продолжить свое движение по стране.Переходя с трапа воздушного судна на поверхность перрона, мужчина неожиданно для себя поскользнулся, не сумел сгруппироваться и, к большому сожалению, очень неудачно упал, сломав ногу.Вскоре местный следственный отдел Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следкома России возбудил уголовное дело против сразу трех ответственных лиц аэропорта. Специалисты подозревали, что они совершили преступление, предусмотренное статьей УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оно, впрочем, через полгода было прекращено из-за отсутствия в действиях этих лиц состава указанного преступления.Покалечившийся на перроне сотрудник силового ведомства был настроен решительно и подал суд. Истец попросил взыскать с аэропорта «Байкал» полмиллиона рублей компенсации морального вреда, более 90 000 рублей убытков, 70 000 рублей за оплату услуг юриста, а также штраф за то, что аэропорт добровольно не удовлетворил его претензию как потребителя услуг.Вокруг сломанной ноги и сопутствующих ущербов началась упорная борьба. Оказалось, что мужчина направлялся транзитом через Улан-Удэ в один из городов Дальнего Востока. Там он учился в вузе. После падения пострадавший был вынужден 71 день находиться на стационарном лечении в разных медучреждениях МО России. Вред здоровью отнесен к категории тяжкого вреда.Представитель истца в ходе суда утверждал, что его доверитель «до настоящего времени испытывает боли в области полученных травм, состояние здоровья полностью не восстановлено».Юрист, который представлял ООО «Аэропорт «Байкал», просил в иске отказать полностью, так как это предприятие - ненадлежащий ответчик. А нарушений требований безопасности по стороны аэропорта, повлекших причинение вреда здоровью истца, не было.Тезис защиты о ненадлежащем ответчике был отвергнут судом. Поскольку падение сотрудника службы безопасности имело место не при выходе из воздушного судна и спуске по трапу, а в момент вступления с трапа на перрон аэропорта, то с учетом законодательства ООО «Аэропорт «Байкал» провозгласили надлежащим ответчиком.Протокол осмотра места происшествия (документ был составлен в рамках упомянутого уголовного дела. - Прим. ред.), кстати, зафиксировал, что «стоянка имеет бетонное покрытие, частично с обледенениями, имеется снег в прессованном виде».Суд, конечно, отметил, что сотрудник не проявил «разумной осторожности, учитывая, что истец не держался за поручень трапа, застегивал на ходу куртку, что способствовало потере равновесия и падению при вступлении на обледенелое покрытие перрона». Но определенная беспечность мужчины из органов не спасла аэропорт Улан-Удэ от солидного финансового проигрыша.- Проявление со стороны истца неосторожности не освобождает ответчика от ответственности за причинение истцу физических и нравственных страданий в результате падения при выходе с трапа самолета на перрон аэропорта, - посчитал суд.В итоге исковые требования удовлетворены частично. Были снижены суммы по моральному вреду. Что касается убытков, то мужчина многое что на включал в них, в том числе оплату проезда его матери из дальневосточного города в Улан-Удэ, а потом перелет отсюда в Москву в качестве сопровождающего. А затем оплату такой же обратной дороги матери домой.Часть запрошенных убытков Фемида отвергла, так как истец не доказал их связь с последствиями травмы.По результатам суда жертве аэропортовского падения присудили 350 тыс. рублей за моральный вред, более 200 000 в рамках штрафа в сфере защиты прав потребителя и др.Общая сумма составила 629 624 рубля 80 копеек. Улан-удэнский аэропорт не согласен с решением первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.Примерно в то же время, когда силовик рисковал здоровьем в аэропорту, похожая трагедия случилась у Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им н. а. СССР Г. Ц. Цыдынжапова. Гражданка, находясь в означенном театре, смотрела концерт. Когда представление закончилось, она вышла из здания и направилась в сторону трамвайной остановки «Советская». Но тут произошел несчастный случай.Гражданка, как напишут потом в материалах дела, запнулась правой ногой о металлическую плитку с двумя анкерами для установки носителя туристической навигации, расположенной у здания театра. Конструкция, к слову, не была ограждена сигнальной лентой или отмечена каким-то иным отличительным предупреждающим знаком.Травмированную женщину увезли в Республиканскую больницу, где она провела две недели. Особенно пострадала правая рука, которую пришлось загипсовать. Выписали ее только под Новый год.Правда после этого она на протяжении всего года ходила на прием к травматологу-ортопеду с жалобами на боль.Как же так вышло, что эта конструкция оказалась именно в этом месте именно в это время? Началось все еще 17 октября 2023 года, когда комитет экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ и ООО «АБВ-ГРУПП» заключили муниципальный контракт. В контракте было написано, что компания обязана изготовить и установить комплекс навигационных носителей туристической навигации, а комитет - все это оплатить.В одном из пунктов говорится, что исполнитель контракта «обязан обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья». А за нарушение компания понесет ответственность.Впрочем, наша гражданка этого не знала и вчинила иск напрямую театру, концерт в котором косвенно привел к трагическим последствиям. Она потребовала миллион рублей морального вреда и еще по мелочи.Однако суд выяснил, что театр здесь, в общем-то, не при чем, но женщине отказывать не стал. Просто иск теперь был адресован ООО «АБВ-ГРУПП». В итоге первая инстанция обязала компанию выплатить 500 000 рублей пострадавшей.В традиционной для таких случаев апелляции представитель фирмы просил Верховный суд снизить размер компенсации до 200 000 рублей. Ведь, по ее мнению, размер компенсации «не соответствует характеру причиненных истцу страданий. При удовлетворении требований истца не соблюдены принципы разумности и справедливости. Травма истца не повлекла нарушения здоровья, характеризующегося стойким расстройством функций организма, приводящего к полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднениям в жизни».Однако Верховный суд решил, что полмиллиона - вполне справедливая сумма для такого случая.«Сумма в размере 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда является соразмерной характеру причиненных физических и нравственных страданий, определена с учетом длительности расстройства здоровья истца и ее возраста, соответствует принципам конституционной ценности жизни, здоровья и достоинства личности, а также принципам разумности и справедливости, позволяющим, с одной стороны, максимально возместить причиненный моральный вред, с другой - не допустить неосновательного обогащения потерпевшего».В итоге решение устояло, а падение гражданки теперь дорого обойдется компании. Зато, хочется верить, это заставит все фирмы, которые занимаются подобной работой, относиться более дотошно к правилам безопасности. Чтобы не попасть на кругленькую сумму.