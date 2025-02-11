Из Улан-Удэ можно будет улететь в Барнаул

Авиакомпания Red Wings с 31 марта 2025 года начнет выполнение прямых рейсов между Улан-Удэ и Барнаулом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Байкал».Авиаперелеты будут осуществляться на самолете «Сухой суперджет» вместимостью до ста пассажиров. Время в пути составит около трех часов.Продажа билетов на новый авиарейс уже открыта.