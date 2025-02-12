В Бурятии появились рантье

В Бурятии объемы банковских вкладов, открытых к 1 января 2025 года, за год выросли почти на 19 млрд рублей, составив 137 млрд 735 млн рублей. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе Отделения Национального банка по РБ Сибирского главного управления Центробанка.По объемам привлечения вкладов Бурятия намного обогнала другие регионы.Популярность банковских вкладов значительно увеличилась за счет роста в 2025 году ключевой ставки ЦБ РФ. Средняя доходность, по которой клиенты открывали вклад в конце 2024 года, составила более 20% по сравнению с 10% за тот же период прошлого года.Более того, в январе 2025 ставки выросли еще больше. Один из банков, работающих в Бурятии, поднял ставку по депозиту до 30% годовых. Правда банки, принимающие вклады по таким высоким ставкам, обставляют прием многочисленными условиями и оговорками. И принимают в основном так называемые «новые деньги» и «новых вкладчиков». Лимитируют также и размеры сумм, и сроки размещения. Как правило, речь идет о коротких временных промежутках размещения в три-шесть месяцев.В пересчете на одного жителя в Бурятии объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 141,7 тыс. рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование РИА-Новости, опирающееся на данные Росстата и Банка России, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно.Понятно, что здесь явно лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также другие крупные и богатые города и регионы. Также лидером по приросту вкладов в 2024 году стала Белгородская область, где вклады выросли на 37%. Второй результат по динамике вкладов у Крыма - плюс 36%. Эти регионы не слишком интересны инвесторам, и их регулярно «посещают» беспилотники, но богатые военнослужащие, прибывающие в эти регионы, активно оформляют в местных банках крупные вклады. Впрочем, и в Сибири, и на Дальнем Востоке появились регионы, которые за два-три года значительно увеличили сбережения за счет сверхдоходов населения, получаемых из бюджета.Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Ингушетии (24,6 тыс. рублей на человека). Схожий результат в Чечне (29,6 тыс. рублей на человека). Это очень бедные регионы, где только небольшая часть может позволить себе сберегать средства в банках. Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тыс. рублей), Карачаево-Черкессия (70,2 тыс.), Кабардино-Балкария (76,9 тыс.), Тува (99 тыс.), Калмыкия (104,5 тыс.), Алтай (115,3 тыс.), Адыгея (121,8 тыс.) и Северная Осетия — Алания (141,6 тыс.). Бурятия в этом списке выглядит более солидно со 141,7 тыс. рублей вкладов на душу населения. Во многом это связано также и с большим количеством выплат, которые пришли в регион в 2022 - 2024 гг. Большая часть денежного потока, упавшего на жителей региона, которые ранее и в мыслях на могли ожидать выделения им от государства таких сумм, пошла на рынок недвижимости и авторынок, разгоняя цены до небес.Но значительная часть этих денег, особенно к концу прошлого года, осела на депозитах. Сформировав целый слой рантье, живущих исключительно за счет доходов от процентов.Так, по расчетам Банки.ру, чтобы ежемесячно получать до 100 тыс. рублей от дохода на вклады, семье нужно иметь чуть больше 6,7 млн рублей на депозите. Эта сумма рассчитана с учетом налога на доходы с вкладов при ключевой ставке в 21%.При этом, чтобы обеспечить стабильный приток средств на несколько лет, эксперты предлагают выбирать несколько вкладов на три-пять лет с подходящими условиями, разделить средства на разные суммы и периоды.Правда большинству населения эти, в общем-то, правильные и нужные советы экономистов никак не помогут по причине отсутствия средств.