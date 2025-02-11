Общество 11.02.2025 в 15:37

В Бурятии пройдет концерт в поддержку СВО

Вырученные средства пойдут в помощь бойцам
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет концерт в поддержку СВО

18 февраля в Заиграевском районе Бурятии состоится концерт в поддержку бойцов СВО. Его организаторами стали волонтерское движение «Плечом к плечу 03».

Общественная Патриотическая Акция «За Победу! За Наших! За Правду!» в поддержку наших воинов, находящихся на СВО состоится в Доме Культуры поселка Онохой, в 17 часов.

- Каждого неравнодушного призываем просто прийти на Благотворительный концерт и внести свой небольшой посильный вклад в помощь участникам СВО. Все вырученные средства пойдут на покупку всего того, что так необходимо сейчас нашим бойцам, - призывают организаторы акции волонтерское движение «Плечом к плечу 03».

Фото: Номер один

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