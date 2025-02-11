Общество 11.02.2025 в 16:11

Брошенный окурок обойдется жителю Бурятии в миллион рублей

Выплачивать его государству он будет до конца своих дней
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Текст: Елена Кокорина
Брошенный окурок обойдется жителю Бурятии в миллион рублей

Житель Бурятии спаливший лес брошенным окурком, не согласился с решением суда и подал апелляцию. Верховный суд ее отклонил, поэтому ему все-таки придется раскошелиться и отдать государству миллион рублей.

- Пожар произошел летом 2023 года рядом с СНТ «Зенит», уничтожив более 8 гектаров леса. Ущерб лесники оценили в 1,1 млн рублей. Житель Прибайкальского района бросил окурок в сухую траву, она вспыхнула, а ветер разнес огонь по лесу, - напомнили в мэрии города.

Суд в результате совместных действий работников прокуратуры, Советского суда и МБУ «Городское лесничество» приговорил виновника к году исправительных работ и обязал выплатить компенсацию городу с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Фото: loon.site

 

 

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