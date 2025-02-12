В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм

В Улан-Удэ сделали красивую подсветку Свято-Троицкому храму. Благодаря освещению, теперь его видно не только днем, но и ночью.

Свято-Троицкий храм был построен более 200 лет назад и имеет уникальную архитектуру.

- Чтобы ее подчеркнуть, мы разработали специальный световой образ, который акцентирует внимание на особенных элементах здания. Теперь здесь нет темной точки в ночное время. Сложился световой ансамбль: у нас подсвечен театр Бурятской драмы, проспект Победы, Горсад и теперь церковь. Все это единая композиция, в которой все части дополняют друг друга, - пишет мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.

Напомним, что в прошлом году в Улан-Удэ установили новые ограждения с подсветкой в Горсаде.

- Мы переговорили с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом, настоятелем храма отцом Андреем, и решили сделать еще архитектурную подсветку церкви. И теперь наш Свято-Троицкий храм будет видно издалека, и всю его красоту увидим не только днем, но и ночью, - добавляет градоначальник.

Фото: скриншот видео мэрии города