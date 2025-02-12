Монголия нашла золотую жилу

Правительство Монголии объявило туризм приоритетным сектором экономики и продлило инициативу «Год посещения Монголии» до 2028 года. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».«В прошлом году мы начали сотрудничество с trip.com и открыли возможность для международных пользователей напрямую приобретать авиабилеты, а также туристические продукты и услуги. Кроме того, чтобы увеличить пропускную способность туристических перевозок, мы подписали соглашения о воздушном сообщении с некоторыми странами и интенсивно работаем над получением разрешений на полеты. Это позволило нам выполнять прямые рейсы в 155 пунктов назначения. Впервые в истории мы перевезли воздушным транспортом более 2 миллионов пассажиров», - сообщила министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Чинбатын Номин.В результате реализации комплексных мер, таких как инициативы «Добро пожаловать в Монголию» и «Go Mongolia», направленных на продвижение страны на международном уровне, туристический сектор принес в экономику 1,2 миллиарда долларов в 2023 году и 1,5 миллиарда долларов в 2024 году, что в 2,8 раза больше чем в 2022 году.Отмечается, что туристический сектор, который серьезно пострадал от пандемии и понес убытки в размере 1,6 трлн тугриков, сегодня увеличил свои доходы на 65 процентов. В прошлом году Монголия приняла 809 тысяч туристов и внесла в экономику страны 1,5 миллиарда долларов.Для дальнейшего роста туризм планируется развивать на региональном уровне. В частности, центральный регион будет преобразован в специализированный сельскохозяйственный промышленный субрегион, а восточный регион - в интенсивный сельскохозяйственный субрегион с историческим туризмом.Как сообщила министр Чинбатын Номин, Монголия планирует принимать до 2 миллиона иностранных туристов в год к 2030 году, что принесет в экономику страны до 8 миллиардов долларов.