Общество 12.02.2025 в 13:18

Только 15 процентов жителей Улан-Удэ будут праздновать День святого Валентина

Большинство из них – молодежь до 35 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Только 15 процентов жителей Улан-Удэ будут праздновать День святого Валентина

До самого романтического праздника в году осталось пара дней. Только 15 процентов жителей Улан-Удэ планируют отмечать День святого Валентина. Опрос среди горожан провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб».

- Праздновать День святого Валентина собираются только 15% жителей Улан-Удэ. Поздравят в этот день свою вторую половинку 17% мужчин и 13% женщин. Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (22%), - показали результаты опроса.

В День всех влюбленных подарит цветы своей возлюбленной каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (52%).

Как-либо интересно отметить 14 февраля на работе планируют только в 2 процентах улан-удэнских компаний: «Тайный Валентин (как "Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».

 

Фото: loon.site

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