Откажись от курения для здорового сердца

Курение, как активное, так и пассивное, представляет собой серьезную угрозу для здоровья. Оно значительно повышает риск развития заболеваний сердечно–сосудистой системы, органов дыхания и системы пищеварения, а также онкологических заболеваний. Медицинское сообщество не устаёт бить тревогу: курение очень вредно и отнимает в среднем около 10 лет жизни.Состав сигарет говорит сам за себя. В каждой сигарете содержится не менее 70 известных канцерогенов и ядов, вызывающих опасные для жизни заболевания, в особенности здоровье сердца и сосудов. Никотин вызывает физическую зависимость и нарушает тонус сосудистой стенки, что приводит к её повреждениям, спазмам и образованию тромбов в кровеносных сосудах. Окись углерода, попадая в организм, соединяется с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, который блокирует перенос кислорода к органам и тканям. Вредные компоненты табачного дыма способствуют развитию таких мощных факторов риска, как артериальная гипертония и нарушения в системе переноса холестерина в стенки сосудов, усугубляя отложение холестерина. В результате создается самый опасный для здоровья сердца и сосудов комплекс факторов риска.Человеку, начинающему курить или только пробующему «побаловаться» курением, необходимо отдавать себе отчет в том, что при этом быстро формируется никотиновая зависимость, которая потом, когда возникнет желание отказаться от курения, сделает это очень трудным.Сегодня курение табака становится всё менее приемлемым явлением в обществе. Но остаются наши квартиры, дома и личные автомобили, а значит под удар попадают те, кого мы больше всех любим – наши близкие, семьи, и особенно – дети. Они не должны становиться невольными жертвами таких вредных привычек!1. Настрой решает! Думайте о том, что Вы приобретаете: свое здоровье и здоровье своих близких, экономию денег. Отказ от курения уже через 6 месяцев положительно скажется на вашем здоровье.2. Прекращайте курить сразу. Не пытайтесь сначала снизить число сигарет или перейти на «легкие» или электронные сигареты, так как доказано, что это лишь «иллюзия» уменьшения вреда курения и только мешает с ним решительно покончить.3. Старайтесь избегать ситуаций, провоцирующих курение, в том числе общества курящих людей.4. Вознаграждайте себя за успехи. Поощряйте себя за каждый пройденный этап отказа от курения чем–то приятным.5. Займитесь полезными делами. Придумайте чем занять время, свободное теперь от сигарет… Вспомните про свои хобби.6. Используйте здоровые перекусы. Палочки сельдерея, моркови или семечки помогут занять руки и рот, отвлекая от желания закурить.7. Постарайтесь увеличить количество фруктов, овощей. Они богаты клетчаткой и помогут поддержать организм в период отказа от курения.8. Контролируйте аппетит. После отказа от курения может повыситься аппетит, поэтому важно следить за калорийностью рациона.9. Больше двигайтесь и дышите свежим воздухом. Спорт – очень полезное занятие и приятная альтернатива курению – способен предупредить тягу к курению, депрессивные состояния, нервозность, стрессовые ситуации, прибавку в весе, помогает предупреждать рецидивы курения и повысить самооценку.10. Не отчаивайтесь, если произошел срыв. При повторных попытках шансы на успех возрастают.Помните: отказ от курения – это не только шаг к улучшению собственного здоровья, но и забота о здоровье ваших близких. Каждый день без сигареты – это шаг к более долгой и здоровой жизни!