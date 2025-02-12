Достижения Бурятии в области культуры

С 2018 по 2024 год в Бурятии за счет всех федеральных государственных программ построено и отремонтировано 179 объектов культуры. Цифры впечатляющие. Однако на этом культурная революция в Бурятии не заканчивается – с 2025 года в республике заработал новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». О том, что уже сделано и что еще предстоит, расскажет «Номер один».О реализации нацпроекта «Культура» на встрече пресс-клуба «Прямо об актуальном» рассказала министр культуры республики Бурятия Соелма Дагаева.- В нацпроекте наша республика участвовала очень активно, мы получали средства на модельные библиотеки, детские школы искусств, дома культуры и многое другое. За все эти годы, начиная с 2018-го, еще до того, как заработал нацпроект «Культура», у нас работало еще несколько программ. Мы активно старались попасть во все эти программы. Это и «Комплексное развитие сельских территорий», и программа по экономическому развитию Дальнего Востока. Также ФАИП - федеральная адресная инвестиционная программа. Национальная библиотека, в которой мы сейчас находимся, также отремонтирована по федеральной адресной инвестиционной программе. Мы получали на ремонт библиотеки миллиард рублей. В течение трех лет – 2019 – 2021 - библиотеку удалось реконструировать, - рассказала министр культуры.Всего с 2018 по 2024 год в Бурятии отремонтировано или построено 179 объектов культуры. Где-то проводилась реконструкция, где-то строительство, где-то капитальный ремонт. В нацпроекте «Культура» участвовали дома культуры, библиотеки, музеи, детские школы искусств. Причем в отремонтированные объекты поставлялось и новое оборудование, и оснащение.- Национальный проект «Культура» был всеобъемлющий, очень гибкий. Мы начинали ремонт с культурных досуговых учреждений, то есть сельских домов культуры. И потом занялись также детскими школами искусств и библиотеками, - отметила Соелма Дагаева.Всего с 2018 года реконструировано 18 объектов культуры, включая такие значимые, как строительство Центра культурного развития в Бабушкине, реконструкция здания музыкально-гуманитарного лицея в Улан-Удэ, реконструкция Музея истории города, построена детская школа искусств в Бичуре, построены дома культуры в селах Тохой Селенгинского района, в поселках Озерный, Кусоты, Жаргаланта, приобретено здание под ДК «Ильинка» и др.Кроме того, в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году проведен капремонт восьми сельских домов культуры: в селе Гарам Еравнинского района, улусе Хангир Еравнинского района, селе Ошурково Иволгинского района, селах Зырянск и Ангыр Прибайкальского района, в улусе Улбугай Тункинского района, улусе Булум Хоринского района, поселке Онохой Заиграевского района.Министр отметила, что особой гордостью Бурятии стали 16 модельных библиотек. С 2019 года они открылись в Улан-Удэ, Северобайкальске, селах Кижинга, Усть-Кяхта, Новая Брянь, Орлик, Хоринск и Хуртага, Мухоршибирь и Тарбагатай и других.Библиотеки стали центрами притяжения людей самых разных интересов и профессий. Это и средоточие краеведческой и общественной жизни населенных пунктов. Здесь проводят встречи, конкурсы, лекции, семинары и другие мероприятия.Идет работа и по обновлению музеев. Так, в 2024 году два музея в республике получили капитальный ремонт на общую сумму более 8,5 млн рублей. Это Музей истории и развития традиционных народных промыслов в Курумканском районе, в котором хранятся предметы быта, этнографии, археологии, живописи, декоративно-прикладного искусства, документы по истории района и его жителях. А в п. Нижнеангарске Северо-Байкальского района отремонтировано второе здание историко-краеведческого музея им. Н. К. Киселевой, в котором обновилась экспозиционная выставка «БАМ – бурятский участок».Еще два музея получили новое техническое оснащение на сумму более 17 млн рублей: это Национальный музей РБ и Этнографический музей народов Забайкалья.Всего с 2018 года капитально отремонтированы шесть музеев.Большое внимание уделяется и театрам Бурятии. В 2024 году, например, Русский драматический театр имени Бестужева стал еще комфортнее для зрителей. В рамках национального проекта «Культура» здесь капитально отремонтировали шесть помещений на общую сумму чуть более 21 млн 150 тыс. рублей.- Благодаря этому проекту в Русском драматическом театре в этом году мы обновили звуковое оборудование, столярный и декорационный цеха, а также зрительный зал основной сцены и фойе Малой сцены. Делаем все, чтобы нашим зрителям было приятно и комфортно посещать театр и смотреть спектакли, - говорит Соелма Дагаева.Ремонт Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева продолжится и в 2025 году. Особое внимание уделят обеспечению безопасности объекта, специалисты укрепят фасад здания. Кроме того, позаботятся и о комфорте маломобильных жителей.- Здание уже давно не ремонтировалось, но с каждым днем театр преображается. В этом году также проведут отдельные работы для обеспечения полной доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. В основном вся работа специалистов будет ориентирована на профилактику, безопасность и на будущее. Задача ремонта в том, чтобы здание было в крепком и отличном состоянии на долгие годы вперед, - пояснила министр.Кроме того, капитальный ремонт и новое оснащение получили еще два значимых для всей Бурятии театра: Бурятский театр оперы и балета и Бурятский государственный академический театр драмы.Вскоре завершатся работы и по реконструкции театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ. По словам министра культуры Соелмы Дагаевой, строительно-монтажные работы в театре завершатся до 1 апреля текущего года.Как отмечает министр, в реконструкции здания есть проблемы с подорожанием материалов, но в целом «все работы идут в плановом режиме».- Строительно-монтажные работы у нас будут завершены до 1 апреля, мы уже написали письмо в Министерство культуры России о том, что скоро все будет готово. Существует проблемы с оборудованием, поскольку материалы дорожают, но у Управления капитального строительства РБ договор с подрядчиком заключен до 1 июня, - отметила министр.С 2025 года по поручению президента России запущена в работу программа «Земский работник культуры», в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до 2 млн рублей на Дальнем Востоке.Кроме того, на участников этой программы будет распространяться действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» (ставка по ней сохранится на уровне 2% до 2030 года).Для получения этой суммы необходимо выбрать одну из вакансий и заключить трудовой договор на срок не меньше пяти лет.В 2025 году в республике планируется выделить 23 работникам культуры по 2 млн рублей каждому.В настоящее время в срок до 1 марта каждый регион формирует и утверждает перечень вакантных должностей на 2025 год.Как мы уже отметили выше, в 2024 году завершился нацпроект «Культура», однако в 2025 году стартовал нацпроект «Семья». Проект рассчитан на пять лет. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» запланировано обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов и пр.- Три объекта мы сделаем в Бичурском районе, отремонтируем библиотеку, ее в будущем сделают модельной. Также проведут ремонт в Доме культуры с. Бичура и в Шибертуйской сельской библиотеке. Кроме того, проведут ремонт и в детской школе искусств в Джидинском районе, туда поставят новое оборудование. Еще две модельные библиотеки появятся в Закаменском, Иволгинском районах, - заключила министр культуры.Все мероприятия, которые реализуются в рамках национального проекта «Культура», перечислить сложно. Это и оцифровка книжных памятников, и повышение квалификации работников культуры на базе Центров непрерывного образования.Республике есть чем гордиться: национальный проект «Культура» принес не только обновление инфраструктуры, но и открыл новые возможности перед жителями региона.