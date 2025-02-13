Общество 13.02.2025 в 06:00

Жители Улан-Удэ будут платить 12 месяцев в году

Оплата за тепло по факту в городе не прижилась
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ будут платить 12 месяцев в году
Фото: архив «Номер один»
С 1 марта россияне будут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон. Соответствующее постановление приняло правительство РФ еще 29 августа 2024 года с началом действия в первый день весны 2025 года. Это решение федеральных властей позволит потребителям платить только за конкретную услугу по времени, что сделает платежи более прозрачными. В Бурятии же пока не торопятся переходить на новый способ оплаты за тепло в течение отопительного периода.

Выгодно для ТГК-14

По мнению эксперта Общественной палаты РБ Владимира Афанасьева, эта схема выгодна для энергетического сектора, поскольку не позволяет сделать прозрачной начисление стоимости тепла населению региона.

Итак, по стране с 1 марта потребители смогут оплачивать отопление только в холодный период. Хотя уже сейчас в большинстве регионов России счета за отопление поступают только в период подачи тепла: весной, зимой и осенью. Но в некоторых регионах и в Бурятии в том числе, где начисления распределяются равномерно на весь год, все останется по-старому. В Улан-Удэ, например, эта схема по разбивке на 12 месяцев стала применяться в начале нулевых годов, когда в столицу Бурятии зашла ТГК-14. Тогда мэрия Улан-Удэ ввела этот механизм под идеей «интересов потребителя».

В региональной службе по тарифам «Номер один» сообщили, что в Бурятии пока не планируется перевод на способ оплаты по отоплению в течение отопительного периода.

- В республике плата за отопление производится равномерными платежами в течение года. Если бы оплата производилась по фактическому потреблению, то счета были бы выше и нагрузка на потребителей в отопительный сезон возросла бы примерно на одну треть. В настоящее время в Бурятии не приняты решения о переходе на новые системы оплаты за отопление, — сообщил руководитель ведомства Борис Хмелев.

Эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев полагает что для населения более выгодно оплачивать по факту.

- Камень преткновения - это нормативы потребления тепла, вернее, методика расчета норматива. Который принят в размере 0,0233 Гкал/м2 в месяц в 2003 году. При этом нормативе в год за один квадратный метр потребители оплачивают примерно 727 рублей, а с 1 июля 2025 года будут платить 830руб/м2 в год. По моим расчетам, норматив завышен как минимум в полтора-два раза. И, что интересно, сам расчет и методика расчета нигде в открытом доступе не опубликована, - говорит Владимир Афанасьев.

Непрозрачная схема

По мнению эксперта, цифры взяты «с потолка», и потребителей, в том числе и бюджетников, заставляют платить по этому необоснованному нормативу. О завышенном нормативе говорят и данные о потреблении тепла жилыми домами Улан-Удэ. Там, где установлены теплосчетчики, фактическое потребление тепла в полтора-два раза меньше норматива. Есть, кстати, и соответствующее Постановление Правительства России № 306 от 2006 года «О переходе на дифференцированные нормативы», однако в Бурятии пока не хотят пересматривать существующий норматив.

Эксперт отмечает, что есть и еще одна методика подсчета потребления тепла, называемая расчетным методом. На уровне Министерства строительства и ЖКХ РФ существуют утвержденные методики, формулы по расчету реального потребления тепла, которые следовало бы давно применить и в Улан-Удэ. Вместо этого используются старые и несовершенные «расчеты по нормативу, обоснование которого никто в глаза не видел».

По словам эксперта, равномерные платежи в течение года позволяют заретушировать картину завышения норматива и дополнительной нагрузки на счета потребителей.

Осталось понять, как мы с этими нормами и тарифами будем жить на фоне растущей дороговизны коммунальных услуг?

Ожидается, что через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ, в результате чего начисления за электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.
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тепло тгк

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