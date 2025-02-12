Общество 12.02.2025 в 15:16

Бурятия выплатит по 100 тысяч рублей инвалидам и ветеранам войны

Их в республике осталось всего 24
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия выплатит по 100 тысяч рублей инвалидам и ветеранам войны
Фото: архив «Номер один»
Власти Бурятии по случаю 80-летия Победы установили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Труженикам тыла республика выплатит по 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил глава региона Алексей Цыденов.

По словам главы, всего деньги получит 1,5 тысячи человек, в том числе 24 участника и инвалида Великой Отечественной войны. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 20 млн рублей.

Напомним, в январе 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому по 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей.

Каа уточнил Алексей Цыденов, в общей сложности получателями республиканских и федеральных выплат станут около 3 тысяч жителей Бурятии.
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