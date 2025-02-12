В Детской республиканской больнице расширили спектр обследований на КТ и МРТ

Врачи-рентгенологи Детской республиканской клинической больницы внедрили новые виды исследований на КТ и МРТ. Это низкодозовая КТ органов грудной клетки, МРТ всех отделов позвоночника, МРТ мягких тканей любых локализаций, а также МРТ всего тела.

- На сегодняшний день лучевая диагностика в детском возрасте представляет собой важную часть медицинской практики, позволяющую врачам точно диагностировать различные заболевания и состояния. Современные методы, такие как низкодозовая КТ, обеспечивают высокую точность изображений при минимальном воздействии на организм ребенка. Это особенно важно, так как дети более чувствительны к радиации по сравнению со взрослыми, - рассказывает заведующая отделения лучевой диагностики ДРКБ и врач-рентгенолог Наталья Осоровна Тугутова.

Они отметила, что использование МРТ, которая не использует ионизирующее излучение, становится все более популярным выбором для обследования детей, поскольку оно безопасно и эффективно выявляет множество патологий: от травм до опухолей.

С прошлого года в ДРКБ также стали применяться комплексные мультифазные КТ-исследования для онкологических пациентов в возрасте до 18 лет.

Для записи на обследование в отделение лучевой диагностики можно обратиться:

Колл-центр ДРКБ: 8(3012)37-30-40, пн-пт 08.00-18.00, суббота 08.00-13.00

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