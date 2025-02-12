Общество 12.02.2025 в 16:12

В Улан-Удэ объяснили причину частых водопроводных аварий

Разъяснял городской «Водоканал»
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ объяснили причину частых водопроводных аварий

Зимой на водопроводных сетях в Улан-Удэ случаются частые аварии. Причину столь неприятных явлений попытались объяснить в МУП «Водоканал».

- Главная причина – это перепады температуры и промерзание грунта. Улан-Удэ – город с высоким перепадом рельефа и высоким уровнем грунтовых вод. Когда температура опускается ниже 0 градусов, грунт начинает неравномерно промерзать. Это зависит от состава почвы и её насыщенности водой. Чем больше влаги в грунте, тем глубже он промерзает. При замерзании вода превращается в лёд, объём грунта из-за этого увеличивается и начинает давить на трубы. Если труба не выдерживает такого давления, появляются повреждения, и вода вытекает на поверхность, - пояснили в «Водоканале».

Чтобы оперативно устранять повреждения, аварийные бригады работают круглосуточно.

- Основная наша задача – сохранить подачу воды для большинства абонентов. Если это невозможно, мы подключаем временные водопроводы. А для откачки воды из разливов используем мощные илососы.

Напомним, что вчера в Улан-Удэ случилась авария. Началось все с течи в колодце. Это недоразумение оставило без воды многих жителей проспекта Строителей. Искать причину начали примерно с 19 часов, но обнаружить ее удалось лишь в два часа ночи. Все остальное время (вплоть до 14.35) ушло на устранение самой проблемы. Перекопать аварийной бригаде пришлось 20 метров промерзшей земли.

Фото: МУП «Водоканал»

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