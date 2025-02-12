Жители Бурятии смогут провериться на ВИЧ в День Всех влюбленных

14 февраля в 16:00 в День всех влюбленных пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для жителей г. Улан-Удэ в ТРЦ «Мёд» (возрастное ограничение 18+).

- Предварительный результат наличия вируса с точностью 99%. Анализ крови берут из пальца. Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам. Все будет анонимно и бесплатно - рассказали в СПИД центре Бурятии.

В настоящее время в России зарегистрировано более 1684644 ВИЧ-инфицированных (данные от 01.01.2024). В Бурятия с 1990 года по 1 февраля 2025 г. зарегистрировано 11 585 ВИЧ-инфицированных (показатель распространенности на 100 тыс. нас. – 1235,5), из них умерло за все годы – 3839 человека, из них на стадии СПИД – 1185.

- Основным путем передачи по-прежнему остается половой, он составил более 96% от выявленных случаев в 2024 г. Процент инфицированных парентеральным путем (при употреблении наркотиков) составил 2,5%, - отметили в СПИД центре.

ВИЧ-инфекция в последние годы всё больше диагностируется в старших возрастных группах: 30-39 лет – 29,1%, 40-49 лет – 36,3%, старше 50 – 23,1%.

У жителей Бурятии всегда есть возможность пройти обследование на ВИЧ-инфекцию В ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» по улице Цивилева, 41 или по месту жительства.

Справочная: 46-13-51, телефон доверия: 46-11-55.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один