В одном из самых красивых нацпарков Бурятии побывала делегация из Казахстана

Делегация из Республики Казахстан во главе с Дауреном Аскербековичем Абаевым, чрезвычайным и полномочным послом республики в России, посетила Забайкальский национальный парк.

Напомним, посол Казахстана в России Даурен Абаев находится с визитом в Бурятии с прошлой субботы.

На официальной встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым стороны обсудили сотрудничество во многих сферах. Казахстану интересен потенциал Бурятии и туризма. Посол высказал мнение, что жители его страны с большим удовольствием приедут в Бурятию, на Байкал, посмотреть на Иволгинский дацан и другие достопримечательности.

Экскурсию по маршруту «Чивыркуйская сказка» для гостей провёл лично Михаил Овдин, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», совместно с Игорем Зураевым, заместителем председателя правительства Республики Бурятия.





- Знакомство с Байкалом прошло на высшем уровне: гости остались в восторге от видов побережья Баргузинского залива, гротов острова Малый Кылтыгей, термальных источников в Змеиной бухте. Верим, что официальный визит поможет наладить отношения в сфере туризма между нашими странами, - рассказали в нацпарке.

Иностранная делегация ознакомилась с инфраструктурой национального парка, и высоко оценила уровень работы сотрудников природоохранного учреждения.

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»