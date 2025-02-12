Общество 12.02.2025 в 16:57

В одном из самых красивых нацпарков Бурятии побывала делегация из Казахстана

Гости остались в восторге от видов побережья Баргузинского залива, ледяных гротов и термальных источников
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В одном из самых красивых нацпарков Бурятии побывала делегация из Казахстана

Делегация из Республики Казахстан во главе с Дауреном Аскербековичем Абаевым, чрезвычайным и полномочным послом республики в России, посетила Забайкальский национальный парк.

Напомним, посол Казахстана в России Даурен Абаев находится с визитом в Бурятии с прошлой субботы.

На официальной встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым стороны обсудили сотрудничество во многих сферах. Казахстану интересен потенциал Бурятии и туризма. Посол высказал мнение, что жители его страны с большим удовольствием приедут в Бурятию, на Байкал, посмотреть на Иволгинский дацан и другие достопримечательности.

Экскурсию по маршруту «Чивыркуйская сказка» для гостей провёл лично Михаил Овдин, директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье», совместно с Игорем Зураевым, заместителем председателя правительства Республики Бурятия.


- Знакомство с Байкалом прошло на высшем уровне: гости остались в восторге от видов побережья Баргузинского залива, гротов острова Малый Кылтыгей, термальных источников в Змеиной бухте. Верим, что официальный визит поможет наладить отношения в сфере туризма между нашими странами, - рассказали в нацпарке.

Иностранная делегация ознакомилась с инфраструктурой национального парка, и высоко оценила уровень работы сотрудников природоохранного учреждения.

 

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Теги
Бурятия Казахстан Байкал

Все новости

Инсайдеры ждут снятия санкций с России
12.02.2025 в 17:36
Школьники Бурятии смогут поехать в международный лагерь «Артек»
12.02.2025 в 17:34
В Бурятии выросло число многодетных семей
12.02.2025 в 17:29
Глава Бурятии: Инициатором проверок в Минсельхозе и Бурятрегионавтодоре выступило правительство
12.02.2025 в 17:12
В Бурятии приехавшая к маме в гости девушка нашла мужской труп
12.02.2025 в 17:08
В одном из самых красивых нацпарков Бурятии побывала делегация из Казахстана
12.02.2025 в 16:57
Девочка, попавшая под автомобиль в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
12.02.2025 в 16:50
Жители Бурятии смогут провериться на ВИЧ в День Всех влюбленных
12.02.2025 в 16:33
В Улан-Удэ объяснили причину частых водопроводных аварий
12.02.2025 в 16:12
Шесть человек пытаются стать главой района в Бурятии
12.02.2025 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Инсайдеры ждут снятия санкций с России
Курс доллара валится как сумасшедший
12.02.2025 в 17:36
Школьники Бурятии смогут поехать в международный лагерь «Артек»
Для этого им надо показать хорошие знания по географии, биологии, экологии и туризму
12.02.2025 в 17:34
В Бурятии выросло число многодетных семей
Глава объяснил это поддержкой, которую им оказывает республика
12.02.2025 в 17:29
Жители Бурятии смогут провериться на ВИЧ в День Всех влюбленных
Анонимное экспресс-тестирование пройдет в ТРЦ «Мёд»
12.02.2025 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru