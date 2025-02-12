В Бурятии выросло число многодетных семей

В семьях Бурятии увеличивается доля третьих и последующих детей, заявил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов на расширенной коллегии прокуратуры республики.– В республике увеличивается доля третьих и последующих детей в семьях. К примеру, в 2018 году их доля была 34 процента, а в прошлом году – уже практически 44 процента, – сказал Алексей Цыденов.Как отметил глава республики, это стало результатом комплекса мер по поддержке многодетных семей. В их числе бесплатное питание школьников, студентов техникумов и колледжей, бесплатный проезд для школьников на городском и пригородном муниципальном транспорте, а также компенсация половины стоимости обучения учащимся ссузов.Кроме того, многодетные семьи получили первоочередное право на заключение социального контракта, а дети могут безлимитно посещать музеи. С 40 до 100 тысяч рублей увеличена выплата единовременного поощрения семьям, воспитавшим семь и более детей – им вручается государственная награда Бурятии «За верность родительскому долгу».