Школьники Бурятии смогут поехать в международный лагерь «Артек»

Школьники Бурятии смогут бесплатно поехать в международный лагерь «Артек». Для этого им надо принять участие в конкурсе «Мир открытий» от Русского географического общества (возрастное ограничение 6+).

К участию допускаются дети в возрасте от 11 до 17 лет, обучающиеся с 5 по 11 классы. Принимаются заявки от граждан Российской Федерации, а также граждан других государств, благополучных по эпидемиологической обстановке.

- Программа реализуется совместно с Международным детским центром «Артек» и пройдет с 1/2 по 21/22 сентября 2025 года. Победители конкурса получат возможность посетить «Артек» и принять участие в профильной смене, посвященной географии и смежным наукам, - сообщает сайт «Все конкурсы и гранты».

Конкурс направлен на выявление и поддержку школьников, добившихся успехов в изучении географии, биологии, истории, экологии, туризма, археологии, краеведения и этнографии.

Для участия в конкурсе нужно подать копии грамот, дипломов, сертификатов за последние два года (если есть) и выполнить конкурсное задание – видеовизитку (до 1 минуты) с ответами на вопросы: Откуда вы? Чем занимаетесь в свободное время? Что вас привлекает в географии? Чем славится ваш регион? Что известно о мореплавателе Иване Федоровиче Крузенштерне? Также необходимо будет пройти тестирование на сайте.

Сроки проведения конкурса:

10 февраля 2025 года – объявление конкурса.

До 1 июня 2025 года – прием заявок.

До 10 июня 2025 года – экспертиза конкурсных заданий.

До 13 июня 2025 года – подведение итогов.

Для участия необходимо заполнить портфолио на сайте конкурса (mk.rgo.ru).

Заявку подают родители или законные представители ребенка.

Возрастное ограничение 6+

Фото: ВК-группа Международного детского центра «Артек» vk.com/artekrussia