Общество 12.02.2025 в 17:36

Инсайдеры ждут снятия санкций с России

Курс доллара валится как сумасшедший
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Текст: Иван Иванов
Инсайдеры ждут снятия санкций с России
Фото: freepik.com
Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей впервые с 2 октября 2024 года, свидетельствуют данные площадки «Финам». По данным на 11:13 мск, курс доллара снижался на 2,58% - до 93,98 рубля. К 11:53 мск доллар ускорил снижение и находился на уровне 93,68 рубля (-2,89%). В это же время курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 2,76% и находился на отметке в 97,21 рубля. Еще в январе 2025 года он был выше 100 рублей за евро.

Как полагают эксперты, столь неожиданное укрепление рубля может свидетельствовать о каком-то предстоящем глобальном событии, которое известно московским инсайдерам.

- В пользу рубля может сегодня работать только один фактор - скорое снятие экономических санкций, которые тормозят развитие российской экономики. Если санкции с нефтяного сектора будут сняты, это окажет сильную поддержку национальной валюте, - сообщил «Номер один» предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев. - Кое-кто знает об этом и сбрасывает доллары.

Не исключено, что тенденция укрепления российской валюты продолжится, что снизит инфляционные ожидания в Бурятии.
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