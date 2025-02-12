Инсайдеры ждут снятия санкций с России

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей впервые с 2 октября 2024 года, свидетельствуют данные площадки «Финам». По данным на 11:13 мск, курс доллара снижался на 2,58% - до 93,98 рубля. К 11:53 мск доллар ускорил снижение и находился на уровне 93,68 рубля (-2,89%). В это же время курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 2,76% и находился на отметке в 97,21 рубля. Еще в январе 2025 года он был выше 100 рублей за евро.Как полагают эксперты, столь неожиданное укрепление рубля может свидетельствовать о каком-то предстоящем глобальном событии, которое известно московским инсайдерам.- В пользу рубля может сегодня работать только один фактор - скорое снятие экономических санкций, которые тормозят развитие российской экономики. Если санкции с нефтяного сектора будут сняты, это окажет сильную поддержку национальной валюте, - сообщил «Номер один» предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев. - Кое-кто знает об этом и сбрасывает доллары.Не исключено, что тенденция укрепления российской валюты продолжится, что снизит инфляционные ожидания в Бурятии.