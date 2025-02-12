Более 2,2 тысяч юных жителей Бурятии прошли реабилитацию в центре «Светлый»

В реабилитационном центре «Светлый» рассказали о результатах работы за 2024 год. Лечение получили 2249 маленьких жителей со всей республики. Социальное обслуживание предоставляется в трех форматах: стационарном, полустационарном и нестационарном (на дому). Все услуги оказываются бесплатно.

- Услуги в стационарной форме за 16 заездов получили 1938 человек - это 952 ребенка и 133 сопровождающих, в том числе 316 детей с инвалидностью и 102 ребенка из семей участников специальной военной операции. Услуги оказаны детям и подросткам от 1 года до 18 лет из 21 муниципальных районов Бурятии и г. Улан-Удэ, - рассказала директор центра Елена Валерьевна Мироманова.

В отделении социального обслуживания в полустационарной форме «Особый ребенок» за 2024 год услуги получило 150 детей, в том числе дети с инвалидностью – 105 чел.

Также в учреждении успешно работает отделение нестационарного социального обслуживания «Передышка», где специалисты предоставляют услуги на дому семьям с детьми – инвалидами в зависимости от их индивидуальной потребности. Там работают 7 квалифицированных младших воспитателей.

В ситуациях, когда родителю, осуществляющему постоянный уход за ребенком - инвалидом, необходимо отлучиться, центр «Светлый» предоставляет социальные услуги по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами.

По словам директора учреждения в центре регулярно организуются выезды в кинотеатры, театры, музеи и дома творчества.

Фото: скриншот видео, минсоцзащиты РБ