Общество 13.02.2025 в 09:00

«Золотые» зубы

Если раньше у нас задавались вопросом «Кому на Руси жить хорошо?», то сегодня актуальнее спрашивать: «Кому на Руси платят больше?»
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Текст: Номер один
«Золотые» зубы

Насчет Руси мы не скажем, но в Бурятии есть смысл присмотреться к профессии стоматолога. Некоторые из этих пугающих детей товарищей получают до 700 тысяч рублей в месяц. Больше, чем некоторые министры. 

За 2024 год в Бурятии открылось более 100 вакансий стоматологов. И сразу скажем – не все из них получают в месяц по 700 тысяч рублей. Большинство – обычные работяги, которые работают за «скромные» 100 тысяч рублей. Однако, если вы хирург-имплантолог с опытом работы от 3 лет после ординатуры, то добро пожаловать – в Бурятии есть клиники, готовые предложить стоимость старенькой иномарки ежемесячно.

Учитывая, сколько министров и чиновников республиканского уровня попали недавно под уголовные дела, уволились или отправились на СВО, есть вероятность, что кто-то из них все же додумается, что творить добро и создавать успешную республику можно в более спокойном, тихом месте. С жирненькой зарплатой, да еще и каждый день смотреть в глаза людям, страдающим от боли. Ну разве не мечта?

Посудите сами: чем меньше в Бурятии людей с больными зубами, тем выше общий уровень счастья. А чем выше уровень счастья, тем активнее люди будут работать. Экономика растет, бюджет пополняется. Поэтому предлагаем нашему экономическому блоку правительства задуматься о переквалификации. Ведь на своем месте они уже сделали все, что могли.

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