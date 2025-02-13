Общество 13.02.2025 в 08:57

На борьбу с заледеневшими тротуарами в Улан-Удэ вышел Ледокол

Он станет реальным помощником городским уборщикам
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Текст: Елена Кокорина
На борьбу с заледеневшими тротуарами в Улан-Удэ вышел Ледокол

Теперь уборщикам территорий Комбината по благоустройству помогает новый друг. Основная функция «Ледокола» - очистка тротуаров от толстой наледи и спрессованного снега.

«Ледокол» представляет собой тележку, на которой установлен барабан с резцами. Принцип работы простой: при движении барабан приподнимается и резцы размельчают лед, превращая его в пыль.

За один проход «Ледокол» измельчает 6-8 см льда. Он поможет ускорить процесс уборки тротуаров. Удалять лед можно на любых покрытиях: щетки ледокола не оставляют на поверхности царапины и сколы.

«Ледокол» уже успешно показал себя в работе. Применять его будут ежедневно во всех районах Улан-Удэ, сообщили в мэрии города.

Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству

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тротуары лед Ледокол

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