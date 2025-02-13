Проснувшийся медведь в Улан-Удэ пророчит приход весны

12 февраля в Этнографическом музее Улан-Удэ медведь Малыш проснулся и вышел из своей берлоги. Напомним, что обычно медведи просыпаются в середине-конце марта, и, согласно народной примете, символизируют этим начало весны.

- Пока Малыш еще немного заспанный, но уже с любопытством разглядывает и пробует снег, а ведь это верный признак приближающейся весны. Мы все отмечаем, что прошли самые морозные дни, с каждым днем на улице теплеет. Именно об этом и говорят наши главные «метеорологи» музея, - пишут в группе Этнографического музея и приглашают к себе в гости, чтобы поприветствовать Малыша.

Фото: Этнографический музей