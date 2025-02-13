Общество 13.02.2025 в 09:53

В Улан-Удэ сегодня отключат свет и воду

А в ряде квартир может похолодать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня отключат свет и воду
Фото: архив «Номер один»
Отключения электроэнергии и холодной воды пройдут сегодня в Улан-Удэ, сообщили в мэрии города. Кроме того, один дом останется без тепла и холодной воды, а в квартирах горожан, подключенных к двум теплотрассам, может похолодать.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 16:00

- ул. Заречная, Новосибирская, Кемеровская, пер. Грачевский.

- ул. Панфилова 1-164, Центральная 12.

- ул. Ольхонская 1-129, Баргузинская 1-19

с 9:00 до 17:00

- ул. Жердева 12

Холодную воду отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00

- ул. Хахалова 2, 2а/8, 2б, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, к1, 12а, 12б/2, 13, 14, 16б, 17.

- ул. Гагарина 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- ул. Пионерская 20, 20а.

- ул. Революции 1905 г., 3

Тепло и горячую воду отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 14:00

- ул. Чкалова 13.

Кроме того, по сообщению ТГК-14 в связи с проведением режимно–наладочных работ возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей, подключенных к тепломагистралям №5 и №6.
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