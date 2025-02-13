В Улан-Удэ сегодня отключат свет и воду

Отключения электроэнергии и холодной воды пройдут сегодня в Улан-Удэ, сообщили в мэрии города. Кроме того, один дом останется без тепла и холодной воды, а в квартирах горожан, подключенных к двум теплотрассам, может похолодать.с 10:00 до 16:00- ул. Заречная, Новосибирская, Кемеровская, пер. Грачевский.- ул. Панфилова 1-164, Центральная 12.- ул. Ольхонская 1-129, Баргузинская 1-19с 9:00 до 17:00- ул. Жердева 12с 9:00 до 17:00- ул. Хахалова 2, 2а/8, 2б, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, к1, 12а, 12б/2, 13, 14, 16б, 17.- ул. Гагарина 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.- ул. Пионерская 20, 20а.- ул. Революции 1905 г., 3с 10:00 до 14:00- ул. Чкалова 13.Кроме того, по сообщению ТГК-14 в связи с проведением режимно–наладочных работ возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей, подключенных к тепломагистралям №5 и №6.