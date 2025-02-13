Бурятии выделят 22 млрд рублей на чистый воздух

На реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистый воздух» в Бурятии выделят 22,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время расширенной коллегии прокуратуры 12 февраля. Напомним, в этот проект вошли города Улан-Удэ и Гусиноозерск, а также поселок Селенгинск.- На реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух планируется выделить республике более 22,3 млрд рублей на 2025-2030 годы. Из них 13 млрд. рублей - на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ для обеспечения перевода частных домовладений с угольного и печного отопления на электрическое, - отметил Алексей Цыденов.Перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное или электрическое, а также модернизация котельных запланированы на этот год. Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в Гусиноозерске. Общая стоимость этих мероприятий – 1,2 млрд рублей, в период 2025-2026 годов из федерального бюджета предварительно предусмотрен 261 млн рублей.Также в 2025 году запланировано субсидирование затрат граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электросетям в целях увеличения мощности. В этом году на территории Улан-Удэ будут завершены строительно-монтажные работы распределительных сетей в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай», в результате 160 частных домовладений будут переведены с угольного и печного на электроотопление.Кроме того, в столице Бурятии электрофильтрами будет оснащена котельная ВВС и котельная школы №13, запланировано проектирование реконструкции котельной «Юго-Западная» и системы очистки дымовых газов котельной микрорайона Загорск с сухой на мокрую. В этом году будет спроектирован перевод муниципальной угольной котельной школы №23 на электрический котёл.