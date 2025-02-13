Общество 13.02.2025 в 10:30

Бурятии выделят 22 млрд рублей на чистый воздух

Более половины из этой суммы получит Улан-Удэ
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Текст: Иван Иванов
Бурятии выделят 22 млрд рублей на чистый воздух
Фото: архив «Номер один»
На реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистый воздух» в Бурятии выделят 22,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время расширенной коллегии прокуратуры 12 февраля. Напомним, в этот проект вошли города Улан-Удэ и Гусиноозерск, а также поселок Селенгинск.

- На реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух планируется выделить республике более 22,3 млрд рублей на 2025-2030 годы. Из них 13 млрд. рублей - на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ для обеспечения перевода частных домовладений с угольного и печного отопления на электрическое, - отметил Алексей Цыденов.

Перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное или электрическое, а также модернизация котельных запланированы на этот год. Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в Гусиноозерске. Общая стоимость этих мероприятий – 1,2 млрд рублей, в период 2025-2026 годов из федерального бюджета предварительно предусмотрен 261 млн рублей.

Также в 2025 году запланировано субсидирование затрат граждан частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электросетям в целях увеличения мощности. В этом году на территории Улан-Удэ будут завершены строительно-монтажные работы распределительных сетей в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай», в результате 160 частных домовладений будут переведены с угольного и печного на электроотопление.

Кроме того, в столице Бурятии электрофильтрами будет оснащена котельная ВВС и котельная школы №13, запланировано проектирование реконструкции котельной «Юго-Западная» и системы очистки дымовых газов котельной микрорайона Загорск с сухой на мокрую. В этом году будет спроектирован перевод муниципальной угольной котельной школы №23 на электрический котёл.
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