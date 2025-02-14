Заварить кашу в Бурятии становится труднее

На продовольственном рынке Бурятии наметилась еще одна опасная тенденция: опережающий общий уровень инфляции, рост цен на такие базовые виды продовольствия, как крупы и хлебопекарная мука. Рост цен на крупы и муку на 15-45% (кроме риса и гречки) в конце января 2025 года год к году пока фиксируется в оптовом звене торговли. Но, как полагают эксперты, уже в марте цены в рознице существенно вырастут.Так, за прошедший год выросли цены практически на все виды круп, за исключением гречневой крупы и риса. В оптовом звене цены на гречневую крупу за год просели на 24,5%, на рис – на 3,0% (если сравнивать данные на 27 января 2024 - 2025 гг.), сообщается в очередном еженедельном исследовании рынка круп, муки и макаронных изделий от АБ-Центр.Снижение цен по этим позициям обусловлено высоким объемом сборов гречихи и риса (по рису обеспечен рекордно высокий урожай, по гречихе сбор несколько ниже, чем в прошлом году, но объем достаточный для затоваривания рынка).- Цены на рис в Бурятии снизились не только по причине затоваривания. Стоимость риса в 2024 году выросла до 200 рублей за килограмм. Понятно, что это универсальный продукт, в качестве гарниров он годится практически для всех блюд, да и сам может выступать как самостоятельное блюдо при добавлении соусов. Особенно в восточной кухне. Этим и обусловлена популярность риса среди практически всех категорий потребителей. Однако двукратный рост цен на рис за последние полтора года привел к тому, что он стал доступен не для всех граждан, и люди переключились на другие крупы, — говорит директор кафе Баир Бадмаев.В результате перенаправления спроса та же перловая крупа в оптовом сегменте выросла в цене за год на 23,7%, ячневая – на 25,3%, горох – на 44,5%, манная крупа – на 35,3%, прочая пшеничная крупа – на 14,9%, кукурузная – на 21%, пшено – на 21%, овсяная – на 37%, овсяные хлопья – на 33%.Отчасти переход населения от риса к более полноценной крупе (рис считается у диетологов не очень полезным, «пустым» и богатым на быстрые углеводы продуктом) — к тому же гороху, изобилующему белком, оправдан целым рядом обстоятельств. К другим полезным крупам. Кроме того, в Бурятии набирает популярность потребление ячменной крупы. Особенно среди буддистов. Дело в том, что ячменная крупа (цампа) и ячменные лепешки в Тибете считаются чуть-ли не священными (а жители республики весьма тяготеют к аннексированному Китаем Тибету). Соответственно, этот вид пищи в Бурятии у буддистов считается «чистым», в отличие от некоторых других видов продовольствия.Кроме того, пшеничная мука, как и ржаная, за прошедший год также ощутимо укрепилась в цене. При этом рост цен на ржаную муку куда более выражен, чем на пшеничную. Это связано с рекордно низким объемом сборов ржи в 2024 году. За год оптовые цены на пшеничную муку, в зависимости от сорта, выросли на 18-20%, на ржаную муку - на 28,9%. То есть дешевые виды продовольствия дорожают быстрее.Укрепление цен на большинство видов круп и муку связано с ростом цен на сырье (на зерно), а также с повышением спроса на относительно недорогие продукты питания в условиях ощутимого роста цен на продовольствие в целом. Ранее в Бурятии наблюдался опережающий инфляцию рост цен на хлеб и картофель. Последний подорожал за 2024 год почти на 95%! Такого подорожания по более дорогим продуктам ранее не наблюдалось, что позволяет говорить о спекулятивном характере повышения на «народные» виды продовольствия.- Выглядит довольно анекдотично на первый взгляд, что сегодня мы, экономисты, всерьез обсуждаем достоинства гороха или манки и ее влияние на умы потребителей Бурятии, тогда как еще несколько лет назад среднестатистический потребитель вообще не знал, что такие виды продовольствия присутствуют на прилавках, помимо разрекламированной гречки или риса, — говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но мы должны понимать, что впервые наблюдаем такую тенденцию искусственного завышения цен на те виды продовольствия, которые входят в рацион самых незащищенных слоев населения, причем исключительно в разрезе роста курса доллара и вывоза капитала за границу. Столь масштабный рост цен на горох и овсянку ничем необоснован. И вызван исключительно желанием крупных российских агрохолдингов реализовывать продукцию по курсу доллара. Который вырос к концу года. И поскольку сегодня из страны усиленно вывозится валюта, то она, что называется, в тренде. Их абсолютно не волнует, что крупы - это пища в основном для бедных слоев населения. У бизнеса все идет в пересчете на доллары, так что говорить об импортозамещении не приходится.Как отмечает экономист, поскольку агрохолдинги уже подняли цены на 2025 год, то следом за ними мы можем увидеть рост цен в розничном секторе, который будет неравномерным. Однако очевидно, что рост курса доллара, дороговизна кредитных ресурсов и удорожание доставки продовольствия в Бурятию из центральных регионов страны будут приводить к росту цен на те виды продовольствия, которые ранее отставали от ценовых гонок.Наверняка федеральные и региональные власти какое-то время будут стараться административными мерами не допускать такого переноса цен в розницу. Но, как показывает практика, это удорожание в ближайшее время все равно прорвется в магазины.