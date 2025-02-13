В Улан-Удэ прикрыли продажу алкоголя рядом с учебным заведением

В одном из увеселительных заведений в Советском районе города Улан-Удэ, открыто торговали крепким алкоголем, несмотря на отсутствие специального разрешения. Лицензия предпринимателя на продажу спиртного была аннулирована уже давно по причине нахождения его точки рядом с образовательным заведением, однако он продолжал его реализацию, чем и привлек к себе внимание полиции.

Как рассказали в МВД, в результате проверки из незаконного оборота у него было изъято более 700 бутылок крепкой алкогольной продукции. Всего же с начала года полицейскими было выявлено 105 фактов незаконной реализации алкоголя.

- В ходе рейдов было составлено 102 протокола об административных правонарушениях, половина из которых – по фактам продажи алкоголя в вечернее и ночное время, 29 – за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним, остальные за реализацию алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах и реализацию без документов, - добавили в полиции.

Фото: loon.site