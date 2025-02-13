Общество 13.02.2025 в 15:32

Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни

Гидрометцентр рассказал о погоде в конце недели
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Текст: Андрей Константинов
Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни
Фото: архив «Номер один»
По данным синоптиков, 14 февраля по республике будет облачно. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается небольшой снег, по северной половине до умеренных снегопадов. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура сегодня ночью составит -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при облачности -9, -14. Днем будет -6, -11, местами до -1, по крайнему северу -14, -19.

В Улан-Удэ сегодня ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19, -21, днем -6, -8.

15 февраля по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренных снегопадов. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -15, -20, местами -25, -30, местами по Прибайкалью -9, -14. Днем будет -6, -11, местами -14, -19 градусов.  

В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -16, -18, днем -8, -10.  

16 февраля по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по Прибайкалью при облачности -14, -19. Днем -6, -11, местами -15, -20.  

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -22, -24, днем -9, -11.
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