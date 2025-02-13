Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни

По данным синоптиков,по республике будет облачно. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается небольшой снег, по северной половине до умеренных снегопадов. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с.Температура сегодня ночью составит -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при облачности -9, -14. Днем будет -6, -11, местами до -1, по крайнему северу -14, -19.В Улан-Удэ сегодня ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19, -21, днем -6, -8.по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренных снегопадов. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -15, -20, местами -25, -30, местами по Прибайкалью -9, -14. Днем будет -6, -11, местами -14, -19 градусов.В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -16, -18, днем -8, -10.по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по Прибайкалью при облачности -14, -19. Днем -6, -11, местами -15, -20.В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -22, -24, днем -9, -11.