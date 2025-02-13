Общество 13.02.2025 в 15:52

Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников

Эту тему они уже который раз поднимают в соцсетях
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников

В Улан-Удэ проверили жалобу горожан в соцсетях на проведенные работы в сквере Пограничников. Вчера вечером там было опубликовано анонимное сообщение о том, что в «сквере Пограничников и около 41 школы на ПВЗ не равняют, а пилят деревья».

Автор пишет: «там они и так все хлипенькие, в большинстве своем одни маленькие кустарники, но их это не останавливает! Пилят даже шиповник, который и без того маленький, полтора метра не будет!».

С проверкой качества проведенных работ сотрудниками учреждения выехала опытный специалист по озеленению и замдиректора МБУ «Городское лесничество» Валентина Юрченко.

- Основные работы были сделаны по поднятию штамба у деревьев – нижнего участка ствола от корневой шейки до первых ветвей. Дерево с оформленным штамбом выглядит очень ухоженно, эстетично и безопасно. Правильно оформленные штамбовые деревья, растения созданы так, что самая красивая их часть приподнята над землей и преподносится для обозрения словно букет, - заявила Юрченко.

По ее словам, и кустарники в сквере были аккуратно подрезаны. Все они находились на одном уровне.

- Максимальная длина обрезанных побегов составила не более 30-50 см, кустарники совершенно не пострадали от этого. Летом всё будет выглядеть аккуратно и ухоженно, - заверила замдиректора Городского лесничества.

Фото: МБУ «Городское лесничество»

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