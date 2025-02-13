Общество 13.02.2025 в 16:30

«Случай 1 из 25 тысяч»

Новосибирские хирурги спасли 3-летнего ребенка с кардиостимулятором в кишечнике
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Случай 1 из 25 тысяч»
Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина﻿
Редкий клинический случай произошел в Новосибирске. Как сообщает КП-Новосибирск, хирурги клиники Мешалкина и Новосибирской областной больницы объединились в одну команду, чтобы спасти трехлетнего малыша. Ребенок родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, которая встречается у 1 из 25 000 новорожденных. И так вышло, что кардиостимулятор, который ему установили, буквально всосался ему в живот.

— Из-за малого размера тела малыша кардиостимулятор не получилось установить в грудную клетку, как взрослым пациентам. Поэтому его разместили в верхней части живота, поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка, — объяснили в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Три года спустя мальчика привезли в больницу Барнаула с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался. На рентгене выяснилось, что устройство проникло в кишечник и там и оставалось, продолжая исправно работать и задавать ритм сердцу.

Малыша оперативно отправили на вертолете в Новосибирск, где для его спасения собралась бригада детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы.

— Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов имплантировали однокамерный кардиостимулятор в грудь, а хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койнов извлекли устройство, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии, — рассказали в клинике Мешалкина.

Кстати, такой случай встретился впервые российским врачам. Да и в мире подобные аномалии единичны. О нем хирурги даже написали статью для нидерландского научного журнала.
Теги
здравоохранение

Все новости

В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков
13.02.2025 в 16:48
«Случай 1 из 25 тысяч»
13.02.2025 в 16:30
В Бурятии начали искать девушку, которая пропала почти год назад
13.02.2025 в 15:55
Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников
13.02.2025 в 15:52
Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни
13.02.2025 в 15:32
Жителя Бурятии посадили за пять берез
13.02.2025 в 15:12
В Улан-Удэ прикрыли продажу алкоголя рядом с учебным заведением
13.02.2025 в 15:09
В Улан-Удэ прошла автограф-сессия с легендами спорта
13.02.2025 в 14:19
Рыбакам Бурятии сообщили неприятную новость
13.02.2025 в 13:54
В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека
13.02.2025 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков
Помогла ей в этом Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии
13.02.2025 в 16:48
Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников
Эту тему они уже который раз поднимают в соцсетях
13.02.2025 в 15:52
Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни
Гидрометцентр рассказал о погоде в конце недели
13.02.2025 в 15:32
В Улан-Удэ прикрыли продажу алкоголя рядом с учебным заведением
У продавца изъяли более 700 бутылок крепкого спиртного
13.02.2025 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru