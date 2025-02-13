Общество 13.02.2025 в 16:30
«Случай 1 из 25 тысяч»
Новосибирские хирурги спасли 3-летнего ребенка с кардиостимулятором в кишечнике
Текст: КП-Новосибирск
Редкий клинический случай произошел в Новосибирске. Как сообщает КП-Новосибирск, хирурги клиники Мешалкина и Новосибирской областной больницы объединились в одну команду, чтобы спасти трехлетнего малыша. Ребенок родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, которая встречается у 1 из 25 000 новорожденных. И так вышло, что кардиостимулятор, который ему установили, буквально всосался ему в живот.
— Из-за малого размера тела малыша кардиостимулятор не получилось установить в грудную клетку, как взрослым пациентам. Поэтому его разместили в верхней части живота, поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка, — объяснили в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.
Три года спустя мальчика привезли в больницу Барнаула с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался. На рентгене выяснилось, что устройство проникло в кишечник и там и оставалось, продолжая исправно работать и задавать ритм сердцу.
Малыша оперативно отправили на вертолете в Новосибирск, где для его спасения собралась бригада детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы.
— Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов имплантировали однокамерный кардиостимулятор в грудь, а хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койнов извлекли устройство, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии, — рассказали в клинике Мешалкина.
Кстати, такой случай встретился впервые российским врачам. Да и в мире подобные аномалии единичны. О нем хирурги даже написали статью для нидерландского научного журнала.
— Из-за малого размера тела малыша кардиостимулятор не получилось установить в грудную клетку, как взрослым пациентам. Поэтому его разместили в верхней части живота, поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка, — объяснили в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.
Три года спустя мальчика привезли в больницу Барнаула с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте имплантации не прощупывался. На рентгене выяснилось, что устройство проникло в кишечник и там и оставалось, продолжая исправно работать и задавать ритм сердцу.
Малыша оперативно отправили на вертолете в Новосибирск, где для его спасения собралась бригада детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы.
— Кардиохирурги Тимур Хапаев и Сергей Иванцов имплантировали однокамерный кардиостимулятор в грудь, а хирурги Владислав Цыганок и Юрий Койнов извлекли устройство, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки. После курса антибактериальной терапии на десятый день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии, — рассказали в клинике Мешалкина.
Кстати, такой случай встретился впервые российским врачам. Да и в мире подобные аномалии единичны. О нем хирурги даже написали статью для нидерландского научного журнала.
Тегиздравоохранение