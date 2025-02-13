В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков

После долгих судебных разбирательств родная бабушка смогла забрать троих внуков из детских учреждений Бурятии, где они находились более четырёх месяцев. Женщина воспитывала малышей с самого рождения и была лишена опекунства из-за жалобы соседей.

Историей возвращения детей в семью поделилась Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Во время проведения проверки соблюдения прав детей оставшихся без попечения родителей в домах «Малышок» и «Аистёнок» внимание привлекла одна семья. Две сестрички 6 и 2 лет, а также их четырёхмесячный брат оказались в социальных учреждениях в октябре 2024 года после того, как Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ отстранила опекуна от выполнения своих обязанностей, - рассказывает Ганькина.

Опекуном оказалась их родная бабушка детей, воспитывающая внуков с самого их рождения. Дети были сильно привязаны к бабушке и дедушке, называя их мамой и папой. Старшая девочка ходила в детский сад. Родная мать детей не участвовала в их воспитании и была лишена родительских прав. Другие родственники у детей отсутствуют.

- В октябре 2024 года в органы опеки поступило сообщение от соседей о неблагополучии в семье, после чего бабушка была отстранена от опеки, а детей разделили и разместили в различных детских учреждениях г. Улан-Удэ. Опекунской семье не была предложена помощь, а при принятии решения о разлучении детей не привлекались специалисты службы сопровождения замещающих семей, которые знают семью и характеризуют исключительно положительно, - продолжает рассказа Уполномоченная по правам ребенка.

После лишения опекунства бабушка продолжала регулярно посещать своих внуков и приносить им подарки. Дети скучали по дому и с нетерпением ждали каждой встречи с ней. Женщина устранила все замечания, предъявляемые к ней органами опеки и подала заявление в суд о возвращении детей.

- Мы подключились к помощи бабушке и детям. Детально изучили все характеристики по опекуну, заключение психолога о привязанности детей к бабушке, убедились, что в семье созданы условия для детей. В Верховный суд республики мною направлена информация о семье и все собранные по ситуации доказательства. Судом вынесено решение с учетом мнения Уполномоченного. Сегодня бабушка забрала своих внуков домой, - пишет Наталья Ганькина в соцсетях.

Фото: Наталья Ганькина, ВКонтакте