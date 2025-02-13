Общество 13.02.2025 в 16:48

В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков

Помогла ей в этом Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков

После долгих судебных разбирательств родная бабушка смогла забрать троих внуков из детских учреждений Бурятии, где они находились более четырёх месяцев. Женщина воспитывала малышей с самого рождения и была лишена опекунства из-за жалобы соседей.

Историей возвращения детей в семью поделилась Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Во время проведения проверки соблюдения прав детей оставшихся без попечения родителей в домах «Малышок» и «Аистёнок» внимание привлекла одна семья. Две сестрички 6 и 2 лет, а также их четырёхмесячный брат оказались в социальных учреждениях в октябре 2024 года после того, как Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ отстранила опекуна от выполнения своих обязанностей, - рассказывает Ганькина.

Опекуном оказалась их родная бабушка детей, воспитывающая внуков с самого их рождения. Дети были сильно привязаны к бабушке и дедушке, называя их мамой и папой. Старшая девочка ходила в детский сад. Родная мать детей не участвовала в их воспитании и была лишена родительских прав. Другие родственники у детей отсутствуют.

- В октябре 2024 года в органы опеки поступило сообщение от соседей о неблагополучии в семье, после чего бабушка была отстранена от опеки, а детей разделили и разместили в различных детских учреждениях г. Улан-Удэ. Опекунской семье не была предложена помощь, а при принятии решения о разлучении детей не привлекались специалисты службы сопровождения замещающих семей, которые знают семью и характеризуют исключительно положительно, - продолжает рассказа Уполномоченная по правам ребенка.

После лишения опекунства бабушка продолжала регулярно посещать своих внуков и приносить им подарки. Дети скучали по дому и с нетерпением ждали каждой встречи с ней. Женщина устранила все замечания, предъявляемые к ней органами опеки и подала заявление в суд о возвращении детей.

- Мы подключились к помощи бабушке и детям. Детально изучили все характеристики по опекуну, заключение психолога о привязанности детей к бабушке, убедились, что в семье созданы условия для детей. В Верховный суд республики мною направлена информация о семье и все собранные по ситуации доказательства. Судом вынесено решение с учетом мнения Уполномоченного. Сегодня бабушка забрала своих внуков домой, - пишет Наталья Ганькина в соцсетях.

Фото: Наталья Ганькина, ВКонтакте

 

Теги
опекунство дети бабушка суд

Все новости

В Бурятии бабушка через суд вернула в семью троих внуков
13.02.2025 в 16:48
«Случай 1 из 25 тысяч»
13.02.2025 в 16:30
В Бурятии начали искать девушку, которая пропала почти год назад
13.02.2025 в 15:55
Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников
13.02.2025 в 15:52
Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни
13.02.2025 в 15:32
Жителя Бурятии посадили за пять берез
13.02.2025 в 15:12
В Улан-Удэ прикрыли продажу алкоголя рядом с учебным заведением
13.02.2025 в 15:09
В Улан-Удэ прошла автограф-сессия с легендами спорта
13.02.2025 в 14:19
Рыбакам Бурятии сообщили неприятную новость
13.02.2025 в 13:54
В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека
13.02.2025 в 12:39
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
«Случай 1 из 25 тысяч»
Новосибирские хирурги спасли 3-летнего ребенка с кардиостимулятором в кишечнике
13.02.2025 в 16:30
Улан-удэнцы обеспокоены излишней стрижкой деревьев и кустарников
Эту тему они уже который раз поднимают в соцсетях
13.02.2025 в 15:52
Снег и ветер обещают в Бурятии в ближайшие дни
Гидрометцентр рассказал о погоде в конце недели
13.02.2025 в 15:32
В Улан-Удэ прикрыли продажу алкоголя рядом с учебным заведением
У продавца изъяли более 700 бутылок крепкого спиртного
13.02.2025 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru