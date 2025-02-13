В Бурятии загадочная смерть коров превратилась в настоящий детектив

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску сельчанки к ПАО «Россети Сибирь». Она требовала возместить ей материальный и моральный ущерб за гибель коров – всего более 300 тысяч рублей.Как сообщалось в иске, 5 июля 2024 года женщина выгнала коров на пастбище, однако вечером три коровы - взрослая и две телки - не вернулись. Самостоятельные поиски животных результатов не дали. Тогда сельчанка обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.Однако в итоге коров, вернее то, что от них осталось, обнаружил сын женщины. 20 июля он нашел останки животных в канаве в лесу. По сути, от них остались одни шкуры и рога. Причем сверху разложившиеся трупы животных были присыпаны землей. При этом парень заметил следы волочения коров, а также следы от трактора, которые привели его к электроопоре.Как сообщила на суде истица, как раз 5 июля в селе было аварийное отключение света из-за упавшей электроопоры. На месте работала бригада РЭС на тракторе, и, по словам женщины, только им было выгодно избавиться от трупов коров, которых, судя по всему, убило током.В свою очередь представитель энергокомпании иск не признала. Она пояснила, что точная причина смерти коров не была установлена, а вины предприятия в их смерти нет. И вообще, выпас животных должен происходить под надзором пастуха или хозяев, которые должны сами нести за них ответственность.Вызванные в суд работники РЭС слова представителя своей компании подтвердили, заявив, что коров возле упавшей электроопоры в глаза не видели.Заслушав стороны дела, суд постановил в иске отказать.«По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. В ходе рассмотрения дела причинно-следственная связь между падением линии электропередачи и падением трех голов крупного рогатого скота, принадлежащих истцу, не установлена», - пояснили принятое решение в пресс-службе Железнодорожного райсуда.Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу.