Общество 13.02.2025 в 17:05
В Бурятии загадочная смерть коров превратилась в настоящий детектив
Хозяйка утверждала, что в гибели животных виноваты энергетики, но доказать это не смогла
Текст: Андрей Константинов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску сельчанки к ПАО «Россети Сибирь». Она требовала возместить ей материальный и моральный ущерб за гибель коров – всего более 300 тысяч рублей.
Как сообщалось в иске, 5 июля 2024 года женщина выгнала коров на пастбище, однако вечером три коровы - взрослая и две телки - не вернулись. Самостоятельные поиски животных результатов не дали. Тогда сельчанка обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.
Однако в итоге коров, вернее то, что от них осталось, обнаружил сын женщины. 20 июля он нашел останки животных в канаве в лесу. По сути, от них остались одни шкуры и рога. Причем сверху разложившиеся трупы животных были присыпаны землей. При этом парень заметил следы волочения коров, а также следы от трактора, которые привели его к электроопоре.
Как сообщила на суде истица, как раз 5 июля в селе было аварийное отключение света из-за упавшей электроопоры. На месте работала бригада РЭС на тракторе, и, по словам женщины, только им было выгодно избавиться от трупов коров, которых, судя по всему, убило током.
В свою очередь представитель энергокомпании иск не признала. Она пояснила, что точная причина смерти коров не была установлена, а вины предприятия в их смерти нет. И вообще, выпас животных должен происходить под надзором пастуха или хозяев, которые должны сами нести за них ответственность.
Вызванные в суд работники РЭС слова представителя своей компании подтвердили, заявив, что коров возле упавшей электроопоры в глаза не видели.
Заслушав стороны дела, суд постановил в иске отказать.
«По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. В ходе рассмотрения дела причинно-следственная связь между падением линии электропередачи и падением трех голов крупного рогатого скота, принадлежащих истцу, не установлена», - пояснили принятое решение в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу.
Как сообщалось в иске, 5 июля 2024 года женщина выгнала коров на пастбище, однако вечером три коровы - взрослая и две телки - не вернулись. Самостоятельные поиски животных результатов не дали. Тогда сельчанка обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.
Однако в итоге коров, вернее то, что от них осталось, обнаружил сын женщины. 20 июля он нашел останки животных в канаве в лесу. По сути, от них остались одни шкуры и рога. Причем сверху разложившиеся трупы животных были присыпаны землей. При этом парень заметил следы волочения коров, а также следы от трактора, которые привели его к электроопоре.
Как сообщила на суде истица, как раз 5 июля в селе было аварийное отключение света из-за упавшей электроопоры. На месте работала бригада РЭС на тракторе, и, по словам женщины, только им было выгодно избавиться от трупов коров, которых, судя по всему, убило током.
В свою очередь представитель энергокомпании иск не признала. Она пояснила, что точная причина смерти коров не была установлена, а вины предприятия в их смерти нет. И вообще, выпас животных должен происходить под надзором пастуха или хозяев, которые должны сами нести за них ответственность.
Вызванные в суд работники РЭС слова представителя своей компании подтвердили, заявив, что коров возле упавшей электроопоры в глаза не видели.
Заслушав стороны дела, суд постановил в иске отказать.
«По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков. В ходе рассмотрения дела причинно-следственная связь между падением линии электропередачи и падением трех голов крупного рогатого скота, принадлежащих истцу, не установлена», - пояснили принятое решение в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу.