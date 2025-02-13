Общество 13.02.2025 в 17:21

Новый метод развода мошенники тестируют на семьях бойцов СВО из Бурятии

Они запустили фейковый проект по поиску пропавших без вести
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Текст: Елена Кокорина
Новый метод развода мошенники тестируют на семьях бойцов СВО из Бурятии

В Бурятии запустили фейковый проект «Хочу найти», нацеленный на семьи участников СВО. Его уже очень активно распространяют по телеграмм-каналам. Мошенники предлагают помогать, но на самом деле таким образом лишь собирают личную информацию граждан.

Предупредила о нем Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова

- Друзья, внимание! Мошенники приглашают жителей Бурятии в проект «Хочу найти». По телеграм-каналам расходится информация о проекте «Хочу найти», в котором якобы предлагают помощь в поиске пропавших без вести. В материалах для убедительности указаны мои реальные контакты, но к данному проекту я не имею никакого отношения. Обращения посредством чат-ботов Уполномоченным не принимаются. Будьте осторожны! Подобные ресурсы ведут враги. Под видом помощи у вас могут выкрасть данные, вымогать денежные средства и многое другое, - сообщила Юлия Жамбалова.

 Напомним, что по вопросам поиска пропавших без вести необходимо обращаться к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия лично по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, каб.104, либо письменно по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, либо на электронную почту priem_upch@govrb.ru.

Фото: правительство БУрятии

 

 

 

 

 

 

 

 

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