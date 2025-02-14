Общество 14.02.2025 в 09:19

В сотых кварталах Улан-Удэ сделают еще одну остановку

Она появится в 102 микрорайоне
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В сотых кварталах Улан-Удэ сделают еще одну остановку

По просьбам жителей Улан-Удэ в 102 квартале добавят еще одну остановку. Автобусный карман появится на улице Ринчино.

- Здесь разворачивается общественный транспорт, и горожанам было сложно понять, следует ли автобус в центр города или направляется в 100-е мкрн. Кроме того, перенесем пешеходный переход, расположенный сразу за поворотом, в более безопасное место, чтобы снизить риски для пешеходов и повысить общую безопасность дорожного движения в районе, - рассказали в Комитете по транспорту.

Эти решения приняли в ходе выездного совещания, в котором приняли участие представители администрации района, Комитета по транспорту, депутат округа, местные жители. Во время мероприятия директор одной из школ попросил продлить существующий маршрут общественного транспорта до школы и детского сада.

Комитету по транспорту поручено провести анализ пассажиропотока и рассмотреть возможность продления маршрута, особенно в утренние и вечерние часы, когда потребность в транспорте наиболее высока.

Фото: скриншот видео Комитета по транспорту

Теги
остановка 102 квартал

Все новости

В Бурятии инспектор-взяточник получил условный срок
14.02.2025 в 09:52
В Улан-Удэ труженице тыла вручили юбилейную медаль
14.02.2025 в 09:45
Аварию в центре Улан-Удэ устраняли до 5 утра
14.02.2025 в 09:45
Участник спецоперации из Бурятии погиб в ДТП
14.02.2025 в 09:26
В сотых кварталах Улан-Удэ сделают еще одну остановку
14.02.2025 в 09:19
Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии
14.02.2025 в 09:10
Лихач в Улан-Удэ сбил сразу трех пешеходов
14.02.2025 в 09:03
Содержание трудового договора
14.02.2025 в 09:00
Заварить кашу в Бурятии становится труднее
14.02.2025 в 06:00
В Улан-Удэ девушка получила 10 суток ареста за пьяную езду
13.02.2025 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ труженице тыла вручили юбилейную медаль
Медаль выпущена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
14.02.2025 в 09:45
Содержание трудового договора
На что обратить внимание?
14.02.2025 в 09:00
Заварить кашу в Бурятии становится труднее
Крупы в республике дорожают ускоренными темпами
14.02.2025 в 06:00
Новый метод развода мошенники тестируют на семьях бойцов СВО из Бурятии
Они запустили фейковый проект по поиску пропавших без вести
13.02.2025 в 17:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru