В сотых кварталах Улан-Удэ сделают еще одну остановку

По просьбам жителей Улан-Удэ в 102 квартале добавят еще одну остановку. Автобусный карман появится на улице Ринчино.

- Здесь разворачивается общественный транспорт, и горожанам было сложно понять, следует ли автобус в центр города или направляется в 100-е мкрн. Кроме того, перенесем пешеходный переход, расположенный сразу за поворотом, в более безопасное место, чтобы снизить риски для пешеходов и повысить общую безопасность дорожного движения в районе, - рассказали в Комитете по транспорту.

Эти решения приняли в ходе выездного совещания, в котором приняли участие представители администрации района, Комитета по транспорту, депутат округа, местные жители. Во время мероприятия директор одной из школ попросил продлить существующий маршрут общественного транспорта до школы и детского сада.

Комитету по транспорту поручено провести анализ пассажиропотока и рассмотреть возможность продления маршрута, особенно в утренние и вечерние часы, когда потребность в транспорте наиболее высока.

Фото: скриншот видео Комитета по транспорту