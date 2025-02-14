В Улан-Удэ труженице тыла вручили юбилейную медаль

В Улан-Удэ труженице тыла и вдове ветерана внутренних войск МВД Жамьяновой Долгорме Намдановне вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Награду вручили руководитель администрации Советского района г. Улан-Удэ Евгений Эрдыниев и заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник Василий Лосев.

Полковник Василий Лосев, вручая цветы Долгорме Намдановне, поблагодарил труженицу тыла за долгие годы труда на благо Родины, пожелал крепкого здоровья, благополучия и неугасающего интереса к жизни.

Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена Указом Президента России в 2024 году. На ее лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

Долгорма Намдановна Жамьянова родилась 5 декабря 1932 года в улусе Булак Кижингинского района Бурятской АССР. В юности, после того как отец ушел на фронт, девушка с матерью работала на скотоводческой ферме, жила на полевом стане, помогала распахивать землю и ухаживать за скотом.

В 1950 году вышла замуж за молодого офицера Цыбикова Бато-Мунко Дугаровича, выпускника военного училища. Он служил в подразделениях внутренних войск в республике.

В период реконструкции по расширению курорта Аршан семья Цыбиковых переехала в Тункинский район, где в должности командира роты контролировал производственные работы, проводимые спецконтингентом.

В 1970 году после окончания службы Бато-Мунко Дугарович вышел на заслуженный отдых в звании майора.

Бато-Мунко Дугарович и Долгорма Намдановна воспитали 7 детей.

Фото: Росгвардия Бурятии