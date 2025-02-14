В Бурятии засекли стаю 19-грамовых отважных птичек

В объектив камеры фотографа Лубсана Чагдурова из Забайкальского нацпарка попалась целая стая задиристых чечёток. Птички весом всего 19 граммов отличаются очень хорошим аппетитом и весьма крутым нравом.

Их латинское название Acanthis flammea переводится как «пламенная колючка». И связано оно скорее всего с малиновыми оттенками перьев в области спины. А вот русскоязычное название сложилось исходя из их «певчих» особенностей: щебеча, птицы словно произносят «чёт, чёт, чёт».

Чечётки меньше домовых и полевых воробьёв: их вес не превышает и 19 грамм, но аппетит у них при этом отменный. Они питаются насекомыми, семенами деревьев и трав. В зависимости от наличия или отсутствия корма, могут быть кочующими и перелётными.

- Как видим, зимой в Бурятии им вполне комфортно. В поисках пищи они могут прилететь и к человеческому жилью. Говорят, если понаблюдать за ними у кормушки, то можно заметить их задиристость. Действуя сообща и слаженно, стая чечёток обыкновенных быстро и смело берёт «столовую» под свой контроль, выгоняя даже птиц крупнее себя. Кажется, в этом случае природа поскупилась на размеры, но не пожалела смелости, - пишут в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»