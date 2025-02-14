Улан-удэнцев приглашают принять участие в акции книгодарения
14 февраля в Улан-Удэ пройдет девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения (возрастное ограничение 0+).
- Это отличный повод поделиться прочитанными книгами. Ведь книга – это не только прекрасный подарок, а чтение новой, интересной, красочной книги- увлекательное путешествие, - говорят организаторы акции.
Важно! Принимается литература в хорошем состоянии. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.
Книги можно приносить до 16 февраля в следующие библиотеки:
-Библиотека-филиал №2, мкрн Забайкальский, ул. Совхозная, 50Д
-Библиотека-филиал №3, мкрн Загорск, ул. Столичная,1
-Библиотека-филиал №9 им. В. Липатова, ул. Московская, 4
-Библиотека-филиал №13 им. Н. Нимбуева, ул. Геологическая,15
-Библиотека-филиал №15 им. Г. Чимитова, ул. Кабанская, 16
-Библиотека-филиал №16, ул. Ключевская, 94-21
-Библиотека-филиал №20, мкрн Аэропорт, 7
-Центр чтения «Семейный меридиан», ул. Туполева, 4
-PRO100БИБЛИОТЕКА, квартал 113, 2
-Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова, ул. Ленина, 17
Возрастное ограничение 0+
Фото: loon.site