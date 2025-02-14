Общество 14.02.2025 в 10:19

Улан-удэнцев приглашают принять участие в акции книгодарения

Книги можно принести в библиотеки города до 16 февраля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают принять участие в акции книгодарения

14 февраля в Улан-Удэ пройдет девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения (возрастное ограничение 0+).

- Это отличный повод поделиться прочитанными книгами. Ведь книга – это не только прекрасный подарок, а чтение новой, интересной, красочной книги- увлекательное путешествие, - говорят организаторы акции.

Важно! Принимается литература в хорошем состоянии. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.

Книги можно приносить до 16 февраля в следующие библиотеки:

-Библиотека-филиал №2, мкрн Забайкальский, ул. Совхозная, 50Д

-Библиотека-филиал №3, мкрн Загорск, ул. Столичная,1

-Библиотека-филиал №9 им. В. Липатова, ул. Московская, 4

-Библиотека-филиал №13 им. Н. Нимбуева, ул. Геологическая,15

-Библиотека-филиал №15 им. Г. Чимитова, ул. Кабанская, 16

-Библиотека-филиал №16, ул. Ключевская, 94-21

-Библиотека-филиал №20, мкрн Аэропорт, 7

-Центр чтения «Семейный меридиан», ул. Туполева, 4

-PRO100БИБЛИОТЕКА, квартал 113, 2

-Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова, ул. Ленина, 17

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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