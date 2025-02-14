В Монголии хирургов заменят роботы

Национальный онкологический центр Монголии подтвердил, что в августе 2025 года он начнет роботизированные операции в соответствии с ранее объявленными планами по внедрению этой передовой технологии. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».Традиционно хирурги полагались на прямую визуализацию для исследования кровеносных сосудов во время операции. Однако с помощью робота-хирурга они смогут увеличить изображение до десяти раз, что повысит точность. Роботизированная хирургия также позволяет выполнять с высокой точностью минимальные разрезы на брюшной стенке пациента, устраняя необходимость в больших хирургических разрезах.«Мы впервые успешно провели эндоскопическую операцию по пересадке донорской печени. В будущем планируем проводить и другие операции эндоскопическим способом. Кроме того, мы готовимся внедрить роботизированную хирургию. За прошедший год мы подготовили восемь ведущих инструкторов по роботизированной хирургии, и их обучение завершится к августу 2025 года. После этого мы приступим к проведению роботизированных операций. Роботизированная система будет физически присутствовать в операционной, но хирург сможет управлять ею удаленно из дома или из любого другого места. Самое главное, что роботизированная рука, выполняющая операцию, будет размещена в операционной, и мы будем управлять ею дистанционно с помощью телескопа высокого разрешения», - рассказал генеральный директор Национального онкологического центра Монголии Н. Эрдэнэхуу.Стоимость роботизированного хирургического оборудования составляет около 3 млрд тугриков ($865 тыс.)