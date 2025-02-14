Общество 14.02.2025 в 10:46

В Бурятии врачи спасли пенсионерку от мошенников

В МВД им вручили благодарственные письма
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии врачи спасли пенсионерку от мошенников

В Бурятии наградили врачей поликлиники, которые благодаря своей настойчивости буквально спасли 66-летнюю женщину от натиска мошенников. Последние начали обрабатывать и запугивать пенсионерку по телефону, когда та сидела в очереди, ожидая своего приема.

За настойчивость и неравнодушие начальник отдела МВД России по Иволгинскому району вручил заведующей врачебной амбулатории «Поселье-2» Любови Цыреторовой и врачу-педиатру Марине Цыдыпововой Благодарственные письма.

Потерпевшая рассказала следователю, что ей пришло сообщение от бывшего работодателя, что с ней свяжется представитель спецслужб, который проводит расследование по факту финансирования запрещенных организаций.

- Пожилой женщине позвонил лже-правоохранитель и уведомил ее о том, что аферисты получили доступ к ее персональным данным и от её имени переводят деньги в адрес террористических организаций. Чтобы не лишиться средств и избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо перевести все сбережения на «безопасные счета», но так как в банке орудуют пособники террористов, то необходимо при переводе средств озвучить легенду о переводе денег на свадьбу дальним родственникам, - рассказывают в полиции республики.

Взволнованный голос пациентки услышала заведующая амбулаторией Любовь Цыреторова и сразу поняла, что на проводе мошенники.

- Врач попросила женщину прекратить разговор, но пожилая женщина не реагировала и отвечала, что у неё важный разговор. Уговорить пенсионерку попыталась и подошедшая к ним врач-педиатр Марина Цыдыпова. Мошенники начали угрожать пенсионерке привлечением к уголовной ответственности за госизмену. Тогда Любовь Цыреторова взяла телефон гражданки, сбросила вызов и вызвала полицию, - добавили в МВД.

Прибывшие полицейские объяснили пенсионерке, что на связи с ней – мошенники. Врачей поблагодарили за неравнодушие и на итоговой конференции в Иволгинской ЦРБ вручили им благодарственные письма.

Фото: МВД РБ

Теги
мошенники врачи награждение

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