Воспитатель из Улан-Удэ ответит за жестокое обращение с детьми

47-летняя местная жительница, работающая младшим воспитателем в одном из детских садов города Улан-Удэ, позволила себе жестокое обращение с двумя воспитанниками в возрасте 4-х лет. Доказательством этого факта стала видеозапись, которая ведется в учреждении.

Все случилось в ноябре 2024 года, женщина находилась на своем рабочем месте. Судя по всему, двое детишек – мальчик и девочка немного расшалились и не выполняли указания младшего воспитателя. Женщину это вывело из себя.

В ответ на непослушание она пнула по ягодице мальчика и дважды ударила его ладонью по лицу. Досталось и девочке – голову малышки женщина с силой толкнула правой рукой.

Тем самым она позволила себе неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

О младшем воспитателе известно, что ей 47 лет, ранее не судима, имеет положительные характеристики с места работы и по месту жительства. В детских дошкольных учреждениях работает с 1995 года.

Ее действия суд квалифицировал по ст. 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, то есть ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала обвинение в отношении местной жительницы.

С учетом позиции государственного обвинителя мировой судья судебного участка Октябрьского района г. Улан-Удэ назначил виновной 360 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на 1 год.



Фото: "Номер один"





