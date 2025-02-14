В Бурятии растет количество детей-сердечников

Врачи Бурятии бьют тревогу из-за учащения случаев обращения в ДРКБ маленьких пациентов с нарушением сердечного ритма. У подростков же частым диагнозом стали порок сердца и артериальная гипертензия.

В чем причины данных заболеваний, и на что должны обратить внимание родители рассказала врач-кардиолог пульмонологического отделения ДРКБ Зоя Арбакова.

- Основным методом диагностики является электрокардиограмма. ЭКГ необходимо проводить детям, начиная с раннего возраста. Многие дети даже не подозревают о наличии нарушений сердечного ритма, соответственно узнают об этом, когда симптомы уже дают о себе знать. Иногда бывает и такое, что ребенок жалуется на учащенное сердцебиение, но родители не придают этому особого значения. Недавно был случай, у 8-летнего ребенка частота сердечных сокращений превышала 200 ударов в минуту, родители не сразу поняли всю опасность ситуации. Мы диагностировали ребенку пароксизмальную тахикардию. Она проявляется приступообразным повышением частоты сердечных сокращений до 180-300 ударов за минуту и характеризуется внезапными приступами сердцебиения, болями в сердце, беспокойством и предобморочным состоянием, — говорит Зоя Бадмажаповна.

Нарушение сердечного ритма может вызвать заболевания щитовидной железы или перенесенные вирусные и бактериальные заболевания, поэтому всегда необходимо прислушиваться к своим детям и уделять внимание их жалобам.

Также врачи рекомендуют начинать измерять давление детям с 3-4 лет и обязательно обращаться к специалистам, если есть отклонения от нормы.

Фото: loon.site