Жители Бурятии могут поучаствовать в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте Всероссийского онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы» (возрастное ограничение 6+). Он стартовал 11 февраля и завершится 15 апреля.

Для участия в нем необходимо на своей странице ВКонтакте разместить пост с фото, видео или клип с историей о женщинах вашей семьи с обязательным хештегом #ПодвигЖенщинПобеды. Публикации могут включать архивные фото, видео, рисунки.

- Великая Отечественная война для нашего общества стала временем больших испытаний, мужества и героизма, временем, которое в каждой семье оставило свой след и свою память. Неоценим вклад женщин в Великую Победу. Рассказы о женщинах — о тех, кто провожал на фронт своих близких, сражался сам, спасал раненых, стоял у станков, растил и берег детей, несмотря на все трудности, — история истинного патриотизма и любви, история женского подвига, неотделимого от общей Победы, приближавшего её, дарившего жизнь и надежду. Мы обращаемся к памяти наших современников, чтобы сделать её общей, — говорит председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова.

Истории и материалы участников марафона представят на выставке в Москве, приуроченной к 80-й годовщине Дня Победы.

Подробную информацию о марафоне можно найти в соцсетях организаторов.

Организаторы акции — Совет Евразийского женского форума, Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ, Фонд «Защитники Отечества».

Возрастное ограничение 6+

Фото: сайт Евразийского женского форума eawf.ru